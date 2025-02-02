США нанесли удар по боевикам ИГ в Сомали

Африканское командование вооруженных сил США в субботу, 1 февраля, нанесло авиаудар по предполагаемому местонахождению боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сомали.

Операция была скоординирована с правительством этого восточноафриканского государства, пояснил министр обороны Соединенных Штатов Питер Хегсет.

В результате авиаударов множество боевиков были убиты, ни один мирный житель не пострадал, следует из первоначальной оценки Пентагона. Эта операция в значительной степени "подрывает способность ИГ планировать и совершать террористические атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданам", подчеркнул Хегсет.

Террористы, по которым был нанесен удар, укрывались в пещерах, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в числе боевиков был высокопоставленный представитель группировки, отвечавший за планирование ее операций.

Для удара по исламистам Соединенные Штаты использовали истребители, рассказали телеканалу ABC News трое американских чиновников. По их сведения, был задействован авианосец "Гарри Трумэн", находящийся в Красном море. Пентагон не привел подробности операции.

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