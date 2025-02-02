Пророссийской активистке отказались вернуть ВНЖ в Эстонии

Административный суд в Таллинне оставил без удовлетворения жалобу проживавшей ранее в Эстонии пророссийской активистки Зои Палямар на лишение ее вида на жительство и запрета на въезд в страну. Таким образом, женщине запрещено въезжать в Шенгенскую зону в течение десяти лет, сообщает эстонский портал ERR в субботу, 1 февраля.

По данным СМИ, Палямар обосновывала свою жалобу свободой мнений и "исключительно гуманитарным характером" ее сотрудничества с пророссийскими "некоммерческими структурами". Суд же посчитал достаточными доказательства Департамента полиции и погранохраны, оценившего действия активистки и ее посты в социальных сетях как угрозу государственной безопасности Эстонии.

У Палямар остается право на последующую апелляцию, пишет ERR.

Активистку лишили эстонского ВНЖ во время ее поездки в Россию

История Палямар стала широко обсуждаться, когда в июне 2023 года Департамент полиции и погранохраны Эстонии по предложению Полиции безопасности аннулировал ее вид на жительство в стране. Палямар проживала в Эстонии как лицо без гражданства - по ее словам, на протяжении последних 40 лет. Уведомление о лишении ВНЖ активистка получила, когда находилась в России.

"Меня депортировали за то, что я с 2014 по 2018 год отправляла гуманитарную помощь в Донбасс, - перечисляла причины потери эстонского ВНЖ Палямар в беседе с российским СМИ "Русский мир". - За "Бессмертный полк", где я была одним из координаторов, за участие в движении "Российские соотечественники Европы", за уход за могилами советских солдат".

По данным ERR, речь также идет о публикациях активистки в социальных сетях и прочих действиях, которые в Полиции безопасности расценили как признаки угрозы конституционному строю Эстонии. Женщине был запрещен въезд в страну, чтобы "предотвратить возможные преступления в будущем".

При этом, по словам Палямар, в России ей не удалось получить значимую поддержку местных властей. "Мне и сегодня помогают правильно оформлять документы, советуют, куда пойти, что делать, чтобы как-то легализоваться, но... Я пошла в администрацию Фрунзенского района, к которому прикреплена. Даже по телефону не приняли. Ответ: "Пусть ваш юрист пишет нам", - сетовала женщина.

Из Эстонии был выслан координатор "Бессмертного полка" Чаулин

В начале 2023 года власти Эстонии аннулировали вид на жительство в стране координатору акции "Бессмертный полк" Сергею Чаулину. По данным СМИ, мужчина активно поддерживал политику Кремля.

"Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения", - цитировал ERR пресс-релиз Департамента полиции и погранохраны. "Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности", - подчеркивалось в документе.

Высылка пророссийских активистов из стран ЕС стала наблюдаться после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Нынешними действиями РФ власти европейских стран также обуславливают запреты на проведение различных акций, которые могут восприниматься как явно пророссийские, хотя и подаются их организаторами как акты памяти жертвам советских войск во Второй мировой войне.

Так, в Германии особое внимание СМИ и общественности долгое время привлекала пророссийская активистка Елена Колбасникова. В 2023 году суд в Кельне приговорил ее к штрафу за открытую поддержку войны РФ против Украины. По данным следствия, Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд (ранее его звали Ростислав Теслюк) также призывали своим сторонников вступать в ряды боевиков ЧВК "Вагнер" и публично демонстрировали букву Z, показ которой запрещен в Германии. Кроме того, в отношении женщины велось следствие по делу о сборе денег и вещей для поддержки российской армии в Донбассе.

Вскоре после этого Кобласникова вместе со Шлундом уехали из ФРГ. По словам активистки, в Германии пару должны были, "по абсолютно достоверной информации", задержать "со дня на день" и приговорить как минимум к пяти годам тюремного заключения.

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