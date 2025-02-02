Спецпосланник Трампа - за новые выборы в Украине в 2025 году

Отставной генерал Кит Келлогг, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпосланником по Украине и РФ, выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года. Такую позицию дипломат озвучил в интервью агентству Reuters, выдержки из которого опубликованы в субботу, 1 февраля.

Келлогг: Выборы в Украине "необходимо провести"

"Большинство демократических стран проводит выборы во время войны. Я думаю, это важно, что они так делают, - заявил Келлогг. - Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас больше одного возможного кандидата". Поэтому выборы в Украине "необходимо провести", добавил он.

Как рассказали источники Reuters, Келлогг и другие чиновники США в последние дни обсуждали, что выборы в Украине могут стать частью соглашения о перемирии с Россией.

В Вашингтоне считают, что победитель президентских выборов мог бы взять на себя ответственность заключить долгосрочный мир с РФ, отметили источники. Они напомнили, что США поднимали вопрос о выборах еще в 2023 и 2024 годах при администрации бывшего президента Джо Байдена.

Трамп и Келлог пока что работают над стратегией завершения войны в Украине, пишет Reuters. Она все еще находится в стадии разработки, подробностей пока нет. Собеседники агентства в Киеве заявили, что официально новая администрация США не просила провести выборы до конца года.

Возможны ли выборы во время военного положения?

Очередные выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Верховная рада не стала объявлять их, так как в стране военное положение. Конституция Украины прямо не запрещает проводить президентские выборы во время военного положения - в отличие от выборов в Верховную раду. Однако такой запрет установлен на уровне закона "О правовом режиме военного положения".

В начале января 2025 года украинское издание "Телеграф" сообщило, что Владимир Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй срок. У него есть шанс победить при условии, что не будет выдвигаться бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отмечало издание.

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