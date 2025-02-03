Утром в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. Ранее об инциденте написали крупные российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, один человек погиб, от трех до восьми получили ранения. Источники разных СМИ называют разные причины взрыва, среди основных — детонация гранаты или самодельного взрывного устройства.

"Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в результате взрыва погиб глава Федерации бокса самопровозглашенной ДНР Армен Саркисян. Он также известен как создатель батальона "Арбат", участвующего в российском вторжении в Украину. Это формирование участвовало в боях в Донбассе, а затем было переброшено в Курскую область.

В конце 2024 года Служба безопасности Украины предъявила Саркисяну обвинение в пособничестве государству-агрессору и добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях. В пресс-релизе украинской спецслужбы мужчина назван "криминальным авторитетом" из близкого окружения экс-президента страны Виктора Януковича.

По данным "Коммерсанта", жертвой взрыва стал охранник Саркисяна, а он сам был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Позднее российские СМИ уточнили, что Саркисян погиб в реанимации.

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела. В ведомстве не уточнили, по какой статье Уголовного кодекса начато расследование.

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