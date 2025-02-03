Мексика почти договорилась с Трампом. Введение пошлин отложено на месяц, начались переговоры

Как сообщает агентство Reuters, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в понедельник, что что введение США 25% пошлин на мексиканские товары отложено на месяц. Президент Мексики Штейнбаум поговорила по телефону с Дональдом Трампом и пообещала тому усилить охрану правопорядка на границе с США, чтобы остановить поток наркотиков.

"Наши команды начнут работать сегодня в двух областях: безопасность и торговля", - написала Шейнбаум в сообщении на сайте X, в котором объявила о приостановке введения тарифов.

Напомним, 1 февраля распорядился ввести 25% пошлины на все мексиканские и канадские товары. В ответ Мексика заявила, что ответит зеркально, не уточнив, на какие именно товары будут введены пошлины.

Сегодня Шейнбаум заявил, что Мексика направит 10000 военнослужащих национальной гвардии (жандармерии) на границу с США, чтобы предотвратить проникновение наркотиков, в частности фентанила, в Америку.

По ее словам, США, в свою очередь, впервые за историю двусторонних отношений пообещали работать над тем, чтобы остановить поток огнестрельного оружия в Мексику из США.

Дональд Трамп также подтвердил, что введение пошлин отложено и США немедленно начнут переговоры с участием Госсекретаря Марка Рубио, министра финансов Скотта Биссета и министра торговли Говарда Лютника.

Курс мексиканского песо, снизившийся более чем на 1% по отношению к доллару, после заявления Штейнбаум вернулся на уровень вечера пятницы.

Отметим, что обещания, данные президентом Мексики США не являются сколько-нибудь существенной уступкой администрации Трампа. Мексика страдает от деятельности наркокартелей и наплыва беженцев на границе с США. Размещение жандармерии на границе страны может повысить популярность мексиканского президента. Кроме того, Клаудии Штейнбаум также удалось добиться от США уступок, которые первоначальный агрессивный тон общения Трампа не предполагал.

Сегодня также состоялась беседа Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Переговоры продолжатся днем. Канада также пригрозила США введением зеркальных пошлин на все американские товары.

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