США и Канада приостановили взаимные пошлины

Власти США и Канады временно отменили взаимные пошлины, введенные накануне. Об этом лидеры обеих стран договорились в понедельник, 3 февраля. Ограничения продлились меньше двух дней.

Трамп и Трюдо договорились приостановить пошлины

Первым о временной отмене сборов сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он написал в соцсети X, что по итогам "хорошего разговора с президентом Трампом" введенные ранее пошлины "будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы продолжаем совместную работу".

Вскоре Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что "объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, можно ли структурировать окончательное экономическое соглашение с Канадой".

Оба лидера также сообщили, что Оттава инвестирует 1,3 млрд долларов США в охрану границы между двумя странами и усилит борьбу с трансграничным оборотом наркотиков. "Канада согласилась обеспечить безопасность нашей северной границы", - написал Трамп.

Особая политика провинции Онтарио

Премьер-министр крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд ранее заявил, что введет дополнительные ограничения для фирм из США в ответ на действия Трампа, а также разорвет контракт на поставку интернет-оборудования с компанией Starlink Илона Маска.

В понедельник Форд также заявил о заморозке ответных пошлин, но подтвердил готовность ввести их вновь. "Мы временно отменили тарифы, которые могли бы серьезно повредить нашей экономике, дав время для дополнительных переговоров и времени для того, чтобы возобладали более холодные головы", - написал политик в соцсети X.

"После приостановки тарифных пошлин США Онтарио также приостановит наши ответные меры. Если президент Трамп продолжит вводить пошлины, мы без колебаний уберем американскую продукцию с полок алкогольных магазинов Онтарио или запретим американским компаниям закупать товары в нашей провинции. Не заблуждайтесь, Канада и Онтарио продолжают противостоять угрозе тарифов", - добавил Форд.

Пошлины действовали меньше двух дней

В субботу, 1 февраля, Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. В тот же день Трюдо заявил, что Оттава вводит ответные пошлины в 25% на импортируемые из США товары на общую сумму 103 млрд евро.

Ранее в понедельник, 3 февраля, Трамп отсрочил на месяц пошлины для Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум пообещала отправить 10 000 солдат на американо-мексиканскую границу.

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