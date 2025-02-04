"Около 10 человек" погибли в результате стрельбы в учебном центре для взрослых, расположенном по соседству со школой для детей в городе Эребру, в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма), объявила полиция, пишет Русская служба BBC.

Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. На месте работают полицейские, врачи и спасатели. Сотрудники правопорядка заявили о проведении крупной операции, призвав людей держаться подальше от этого района.

В местной прессе сообщения о нескольких погибших появлялись и ранее, однако официально сообщалось лишь о шести пострадавших, а информацию о жертвах в полиции не комментировали.

Позже глава городской полиции Роберто Эйд Форест подтвердил, что в результате инцидента погибли "порядка 10 человек", среди которых предположительно и сам нападавший.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

"Мы думаем, преступник был одиночкой", — заявил Форест, добавив, что расследование этого "чрезвычайно трагического инцидента" находится на самой ранней стадии.

Согласно информации Шведского общественного радио, стрелком был 35-летний мужчина. У него было разрешение на хранение огнестрельного оружия.

Ранее, еще когда не было известно о реальных масштабах трагедии, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в учебном центре "тяжелым днем для всей Швеции".

"Я думаю о пострадавших и об их родственниках. Обо всех людях, для которых обычный школьный вдруг превратился в кошмар. Никому не пожелаешь того ужаса, который испытываешь, находясь запертым в четырех стенах, испытывая при этом страх за свою жизнь", — написал Кристерссон.

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, центре образования для взрослых. Эти центры посещают в основном те, кто не окончил начальную или среднюю школу.

На кадрах с места происшествия видно большое присутствие полиции, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !