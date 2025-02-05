"Трибунал для Путина" будет создан на основе Совета Европы

Специальный трибунал по преступлению агрессии будет учрежден в рамках Совета Европы. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во вторник, 4 февраля, в Брюсселе.

"Создание Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы позволит нашим международным партнерам, в частности Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в области защиты прав человека и верховенства права на всем континенте", - заявил он на брифинге, посвященном 13-й встрече Основной группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В эту группу сейчас входят 41 государство, а также Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и сам Совет Европы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на вопрос DW, как она оценивает поддержку этой инициативы в мире, ответила приглашением другим странам присоединиться к группе по созданию спецтрибунала. "Видя, что происходит в мире, каждая страна заинтересована в том, чтобы это международное право развивалось дальше, и чтобы существовали четкие правила для привлечения виновных к ответственности", - сказала Каллас.

Источники: Спецтрибунал могут учредить уже весной 2025 года

Как сообщили участники брифинга, на 13-й встрече Основной группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины удалось значительно продвинуться в составлении учредительного статута. По данным источников DW, эта встреча может стать предпоследней, в то время как последняя может состояться весной и завершиться подписанием документа о создании спецтрибунала.

Преступление агрессии считается самым тяжким в мире, а преследованию за него подлежит высшее политическое и военное руководство государства. На вопрос DW, как учреждение международного трибунала может повлиять на потенциальные переговоры, которые президент США Дональд Трамп намерен провести с президентом РФ Владимиром Путиным, Кая Каллас ответила: "Нет никаких сомнений в том, что Путин совершил преступление агрессии, то есть решил напасть на другую страну, посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Украины. Он совершенно открыто говорил об этом".

По ее мнению, даже если Трамп добьется проведения мирных переговоров с Путиным, работу с трибуналом необходимо будет продолжать "для привлечения виновных к ответственности и для справедливого мира в Украине".

"Мы не можем допустить, чтобы преступление агрессии осталось безнаказанным, - сказала глава европейской дипломатии. - Спецтрибунал - это также часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили эту войну. Это сигнал другим агрессорам и тем, кто намеревается напасть на соседние страны. Вот почему эти сигналы важны, а кто с кем разговаривает, конечно, каждый решает сам".

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