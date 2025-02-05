Зеленский: Если мы не будем в НАТО, дайте нам ядерное оружие

Западные партнеры должны предоставить Украине ядерное оружие в случае отказа принять ее в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Выдержки из этой беседы опубликованы на странице Моргана в соцсети X во вторник, 4 февраля. По мнению украинского лидера, передача Киеву ядерного оружия может послужить достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать президента России Владимира Путина от нового нападения.

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия". В связи с этим "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?" - риторически спросил президент Украины. "Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", - продолжил он.

По мнению Владимира Зеленского, западные страны могут помочь Украине с финансированием "миллионной армии" и размещением их войск в этой стране. "Перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны" - призвал Зеленский союзников.

Если Украина не войдет в состав НАТО, то Путин, который обосновал потенциальное членство Киева в Североатлантическом альянсе для оправдания своего вторжения, "должен полностью отступить с нашей территории", сказал далее Зеленский. "Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Возвращайте наши земли. Это должно рассматриваться именно так", - уверен украинский президент.

"Give us back nuclear arms."



Ukraine’s President Zelenksy has issued the plea while discussing with Piers Morgan how the war with Russia can end.



Watch more tonight on YouTube from 8pm (UK) / 3pm (EST).



SUBSCRIBE: https://t.co/QR11ywsANx@ZelenskyyUa | @piersmorgan pic.twitter.com/Uuk1b30Y6r — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 4, 2025

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