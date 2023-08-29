С начала контрнаступления в июне Украина потеряла только пять танков Leopard 2, пишет "Агентство" со ссылкой на данные проекта Oryx.

Эту же цифру называет американский Forbes. Еще десять танков повреждены, три из них были оставлены на поле боя.

По данным Forbes, всего в распоряжении ВСУ насчитывается 71 танк Leopard 2, сейчас на ходу остается более 50 таких танков. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 25 танков Leopard, что в пять раз больше, чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы из открытых источников, отмечает "Агентство".