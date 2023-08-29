Во вторник Гитанас Науседа встретился с руководством Погранслужбы Литвы и сотрудниками Варенского пограничного отряда. На встрече обсуждались вопросы охраны границы Литвы с Беларусью и усиления боеготовности пограничных структур, сообщает Погранслужба Литвы.

Президента ознакомили с мониторингом участка государственной границы Варенского пограничного отряда и заставы имени Александраса Бараускаса, алгоритмами реагирования, межведомственным взаимодействием, региональной международной координацией.

Он посетил контрольно-оперативный центр охраны, оценил техническое обеспечение и оборудование пограничных подразделений специального назначения. Представители Погранслужбы представили специфику участка государственной границы, контролируемого Варенским пограничным отрядом, показали имеющиеся технические средства и результаты их использования.

По словам Науседы, готовность чиновников и учреждений обеспечивает постоянный мониторинг и контроль государственной границы. Президент констатировал, что пограничные подразделения готовы оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы и нарушения границы. Удовлетворенный тенденцией к снижению нелегальной миграции, глава страны подчеркнул, что ситуация на границе с агрессивным и непредсказуемым государством, тем не менее, остается напряженной. Служба, обеспечивающая охрану государственной границы, и ее надежные партнеры должны быть готовы немедленно реагировать на любые провокации с Востока.

Могут ли оставшиеся в Беларуси наемники "Вагнера" представлять опасность для Литвы? В настоящее время Литва не располагает информацией о схемах нелегальной миграции, связанных с этим военным формированием. Однако поступающие новости о том, что наемникам вышеупомянутой компании уже больше месяца выдаются белорусские паспорта, вызывают беспокойство.