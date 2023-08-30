В Пскове атакован аэропорт: как сообщают местные жители микрорайона Череха, слышны сильные взрывы. Об этом сообщает сайт "Псковская губерния".

"Уже было как минимум пять сильных взрывов […] В огне и дыме вся завокзальная зона и Кресты, пожар очень сильный", — сообщил телеграм-канал "Псковская губерния".

На военно-гражданском аэродроме "Кресты", который также называется международным аэропортом, базируется, по открытым данным, полк военно-транспортной авиации России.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали беспилотники.

"С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично", — сообщил губернатор.

В группе "Жесть по-псковски" опубликовали первые фотографии атаки на аэропорт. Там находятся самолеты Ил-76 из состава 334-го военно-транспортного авиационного полка 61-й воздушной армии.

Также поступают сообщения об автоматной стрельбе: вероятно, в аэропорт могла проникнуть диверсионная группа.

Как рассказал "Фонтанке" житель Пскова Владимир, сейчас в микрорайоне Кресты, где находится аэродром, слышны сирены, а также что-то похожее на звуки автоматных очередей. Сейчас все утихает.

"До этого было много взрывов, хлопков как бы. Но первое время казалось что учения, но как то громче, потому что дивизия находится дальше от этой части города. И я вылез на крышу пристройки и снял, что получилось. Кроме хлопков были и выстрелы, даже мне показалось, что трассеры промелькнули. Они были направлены в небо", — рассказал очевидец.

Как сообщает Meduza, территорию аэропорта атаковали не менее десяти беспилотников, работает ПВО, пишет телеграм-канал Baza. Дроны пытались сбить из стрелкового оружия, утверждает "Осторожно, новости". По словам очевидцев, прилетело около 20 дронов, пишет Mash.

Четыре самолета Ил-76 получили повреждения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Воздушное пространство над Псковом и областью временно ограничено для пролетов самолетов, указывает агентство.

В Пскове прогремело несколько взрывов в районе аэропорта

По сообщениям местных жителей, в городе были слышны десятки взрывов. Также местные СМИ пишут, что очевидцы слышли звуки автоматных очередей. pic.twitter.com/mIlq70xeIR

— SVTV NEWS (@svtv_news) August 29, 2023