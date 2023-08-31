Потребности Киева в военных самолетах значительно выше, чем до сих пор обещали предоставить западные страны. Об этом заявил в интервью португальскому общественно-правовому телеканалу RTP, обнародованном в четверг, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский.

"В общей сложности Украине для мощных военно-воздушных сил необходимо примерно 160 боевых самолетов", — сказал Зеленский.

Это означает, что ВСУ нуждаются в еще примерно 100 самолетах. Если их предоставят, это лишит Россию возможности доминировать в воздушном пространстве Украины, добавил Владимир Зеленский. По его словам, Украине пообещали "50 или 60" истребителей F-16.

Зеленский готов баллотироваться на второй срок

Кроме того, Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах. "В 2024 году, если продолжится война и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас", — отметил он. При этом украинский президент напомнил о невозможности проводить выборы при военном положении в соответствии с украинским законодательством, но допустил изменения закона. Одновременно он указал на проведение выборов полностью на территории Украины и необходимость обеспечить возможность голосования украинцам, находящимся за рубежом. "Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно", — сообщил глава украинского государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов до окончания войны возможно только в случае финансирования со стороны Запада. Кроме того, он указал на целый ряд сложностей, в частности, необходимость независимого наблюдения за выборами, в том числе, в районах боевых действий.