Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась 31 августа с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. За это ей грозит импичмент, потому что правительство не давало ей разрешение на дипломатический визит, пишет "Новая газета. Европа".

В ходе беседы со Штайнмайером, как сообщает администрация президента, Зурабишвили обсуждала предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС уже к концу текущего года.

Согласно Конституции, президент Грузии осуществляет представительские полномочия в международных отношениях с согласия правительства. Если президент нарушает Конституцию, это может стать основанием для импичмента. Теперь правящая партия страны "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Ей нужно собрать 100 голосов депутатов парламента. У самой партии в парламенте только 84 голоса, соответственно, ей нужно получить и голоса оппозиционных депутатов, которые склонны скорее поддерживать линию президенты.

После того, как в администрации президента Зурабишвили заявили о поездке в Берлин, администрация правительства опубликовала заявление, в котором говорилось, что Зурабишвили было отказано в поездке в ФРГ, а помимо этого — в визитах в Бельгию, Болгарию, Данию, Израиль, ОАЭ, Польшу, Украину, Чехию и Швейцарию. Президентская администрация при этом заявляет, что в графике зарубежных визитов Саломе Зурабишвили "нет никаких изменений". То есть все другие поездки, перечисленные в заявлении правительства, вероятно, также состоятся.