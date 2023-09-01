Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, сообщает "Медуза".
Ведомство утверждает, что Муратов принимал участие в создании и распространении материалов "иноагентов", а также "использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ".
Также в реестр включены комик Руслан Белый, экономист Константин Сонин, журналист Денис Катаев, бывший депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, диссидент и писатель Олег Радзинский, журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина (Оксана Баршева), политик Майрбек Вачагаев, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов и антивоенное этническое движение "Новая Тыва".