Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

На следующих выходных Кремль проведет на оккупированных территориях Украины выборы в сформированных российской властью местные парламенты. Пройдет голосование исключительно по партийным спискам, жители не смогут поддержать конкретных кандидатов. Хотя итоги выборов ясны — большинство мест получит путинская "Единая Россия", а десятки стран результаты не признают вслед за "референдумами" о присоединении — журналистки Соня Савина и Катя Бонч-Осмоловская изучили списки кандидатов "как от партии власти, так и тех, кто выполняет роль декораций". Выяснилось, что среди претендентов на депутатские мандаты есть связанные с Кремлем чиновники, домохозяйки, пенсионеры и люди, обвиняемые в военных преступлениях.

"Русская служба BBC": Проще первого попавшегося в отдел притащить и избить



Недавно министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство испытывает "критический" недокомплект личного состава. Из-за нехватки сотрудников работа российских полицейских изменилась — они чаще отказываются возбуждать дела по жалобам жителей, а к задержанным все активнее применяют насилие. Одновременно на рядовых силовиков ложится дополнительная политическая нагрузка — вместо расследования убийств и грабежей им надо "штамповать протоколы о дискредитации армии". Олеся Герасименко поговорила с несколькими российскими полицейскими, которые подтверждают, что все эти проблемы вовсе не надуманы.

"Бумага", "Деловые ведомости" и Äripäev: Как завод в Петербурге связан с политическим скандалом в Эстонии

В конце августа из расследования эстонской государственной телерадиокомпании ERR стало известно, что логистическая компания, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу премьер-министра страны Каи Каллас, спустя полтора года после начала полномасштабной войны в Украине продолжает работу в России. В балтийской стране из-за этого разразился скандал, ведь сама Каллас последовательно критиковала бизнесменов, которые за 18 месяцев так и не свернули бизнес за восточной границей. Вита Чикнаева смогла побывать на заводе, который замешан в этой истории, и вместе с коллегами из "Бумаги" и двух эстонских изданий рассказывает, как это небольшое предприятие на окраине Санкт-Петербурга связано с бизнесом Халлика.

Точное число военнопленных в России и Украине неизвестно, время от времени стороны проводят обмены. В России таких людей заставляют петь российский гимн, выполнять самую грязную работу и смотреть "патриотические" фильмы. Официальный Киев иногда пускает в лагеря независимых журналистов, которые подтверждают гуманное (несмотря на продолжающуюся полтора года полномасштабную войну) отношение к оказавшимся в плену россиянам. Анна Павлова поговорила с заместительницей министра юстиции Украины Еленой Высоцкой о том, как устроено содержание военнопленных, каковы ее впечатления от общения с ними и как украинский опыт может изменить Женевские конвенции и повлиять на отношения с Россией спустя десятилетия.

Пока представители российских властей постоянно говорят о "загнивающем Западе", десятки и сотни их состоятельных соотечественников предпочитают отдыхать в Европе, в том числе — на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Олигархам, чиновникам и артистам этот небольшой прибрежный город полюбился еще в 2000-х — и после начала полномасштабного вторжения в Украину они продолжили сюда ездить даже с несколькими пересадками и оплатой развлечений через юрлица в третьих странах. Яков Связка отправился в Тоскану, чтобы поговорить с владельцами отелей, ресторанов и магазинов в городе, где постоянно напоминают: "Мы вне политики".

Бонус: что посмотреть? — интервью российского оппозиционного активиста, который присоединился к ВСУ