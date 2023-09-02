КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщили в субботу, 2 сентября, в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, это произошло около 4.00 утра в субботу по местному времени. В Сеуле заявили, что вместе с США анализируют детали запуска северокорейских ракет.

31 августа власти КНДР заявили, что сымитировали удары ракетами с ядерными боеголовками по целям на всей территории Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответным шагом на 11-дневные совместные военные учения армий Южной Кореи и США, в которых участвовали стратегические бомбардировщики B-1B. Эти действия были расценены КНДР как "равносильные планам по превентивному ядерному удару со стороны США".

Кроме того, неделю назад Северная Корея заявила о второй попытке вывести на орбиту собственный спутник-шпион. Второй запуск, как и первый, оказался неудачным.

Под санкции США против КНДР попали россиянин и его фирма

В связи с этими, а также многими другими ракетными испытаниями КНДР, имевшими место в 2023 году, Южная Корея, Япония и США 1 сентября заявили о введении новых санкций против физлиц и компаний, связанных с северокорейской ракетной программой. Под новые санкции Вашингтона при этом попали, в частности, московская компания "Интеллект" и ее гендиректор Сергей Козлов — по данным Минфина США, они "помогали получать доход" для организаций КНДР, занимающихся незаконной разработкой оружия массового поражения и баллистических ракет.

Вашингтон сообщает о сотрудничестве Пхеньяна с Москвой

Россия и Северная Корея ведут секретные переговоры о поставках оружия для использования его в войне против Украины, и это обсуждение "активно продвигается". Об этом в среду, 30 августа, заявил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

В середине августа США ввели санкции против трех компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с оружейными сделками между Северной Кореей и Россией. По версии Минфина США, гражданин Словакии Ашот Мкртычев, которому подконтрольны эти компании, вел переговоры с КНДР и РФ с целью передачи России более 20 видов оружия и боеприпасов в обмен на товары для Северной Кореи.