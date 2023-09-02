Бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет.

Аль-Файед родился в Египте, построил бизнес-империю на Ближнем Востоке, а в 1970-х годах переехал в Великобританию.

Он был владельцем футбольного клуба "Фулхэм", отеля Ritz в Париже и универмага Harrods в Лондоне.

Он также дружил с ныне покойным Майклом Джексоном, которому установил памятник возле стадиона "Фулхэма".

В последнее время Аль-Файед почти не появлялся на публике и жил в особняке в графстве Суррей вместе с женой Хайни.

Трагедия и подозрения

Принцесса Диана и ее друг Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

В 2008 году суд присяжных в Высоком суде Лондона решил, что авария стала результатом неосторожности водителя и репортеров, которые преследовали пару.

Мохаммед Аль-Файед был не согласен с официальной версией и долгое время вел собственное расследование, но в конце концов смирился с выводами присяжных.

"Хватит. Я оставляю возмездие Всевышнему. Но сам я больше ничего делать не буду", — говорил он в 2008 году.

История простого египтянина

Мохаммед Аль-Файед (тогда просто Файед) родился в Александрии в семье школьного учителя. Его жизнь резко изменилась после того, как он встретил свою первую жену, Самиру Хашогги, сестру саудовского миллионера, торговца оружием Аднана Хашогги, который взял его в свой бизнес по импорту в Саудовской Аравии.

Эта работа помогла ему наладить новые связи в Египте, и хотя брак продлился немногим более двух лет, Аль-Файед начал собственный судоходный бизнес.

В 1966 году он стал советником одного из самых богатых людей мира, султана Брунея.

Накопив значительное состояние и опыт, в 1974 году он переехал в Великобританию.

Пять лет спустя, стремясь закрепить свое положение, особенно среди высших слоев британского общества, он вместе со своим братом Али купил знаменитый отель Paris Ritz за 20 млн фунтов.

В 1985 году они также приобрели универмаг для богатых и знаменитых Harrods за 615 млн фунтов после жесткой тендерной борьбы с горнодобывающим конгломератом Lonrho group.