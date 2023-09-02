На прошлой неделе гидрографы Департамента транспорта обнаружили в Балтийском море недалеко от Сааремаа неизвестное затонувшее судно - изначально предполагалось, что это корабль времен Первой мировой войны, однако при более детальном рассмотрении выяснилось, что это грузовой пароход.

Гидрографы, выполнявшие плановые измерительные работы на судне Jakob Prei, наткнулись на остов размером 60 на 10 метров в 7,5 км к западу от Сааремаа на глубине 20 метров, пишет в пятницу rus.postimees.

Во время погружения выяснилось, что речь идет о грузовом пароходе. По оценке научного сотрудника Эстонского морского музея Ивара Треффнера, это может быть немецкий торговый пароход Kronos, построенный в 1897 году и затонувший 16 ноября 1923 года.

Грузовой пароход повредил днище вблизи деревни Карала на Сааремаа, наехав на остров Лаймадал, и затонул вместе с экипажем из 21 человека. До сих пор точное место крушения этого судна не было известно.

В мае на глубине 62 метра недалеко от водного пути Таллинн-Хельсинки был обнаружен еще один старый затонувший корабль. По словам руководителя гидрографического отдела Департамента транспорта Пеэтера Вялинга, в настоящий момент в их базе данных насчитывается 648 затонувших судов, лежащих на морском дне Эстонии.

"Большинство из них были обнаружены именно в ходе измерительных работ. В этом году их было насчитывалось 12, почти все маленькие и сильно разложившиеся", — пояснил Вялинг.