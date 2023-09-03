Самолет Airbus A320-20 компании SmartLynx, вылетевший в 1 сентября чартерным рейсом из Таллина в Тиват (Черногория), совершил вынужденную посадку в аэропорту эстонской столицы через 20 минут после взлета из-за проблем с двигателем, сообщает эстонский Delfi со ссылкой на rus.err.ee.
Пилоты запросили возвращение в Таллин вскоре после взлета, поскольку приборы зафиксировали возгорание в одном из двигателей самолета, сообщил портал simpleflying.com.
Экипаж отключил неисправный двигатель и прекратил подъем на высоте около 700 метров. Приблизительно через 20 минут самолет безопасно приземлился в Таллинском аэропорту.
По данным planespotters.net, данный самолет находится в эксплуатации 16-й год, Smartlynx получила его в мае 2021 года, а раньше он эксплуатировался компаниями flynas и AerCap.