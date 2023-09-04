Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что решил уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Его место займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров — после того, как его кандидатуру одобрит Верховная рада.
"Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — сказал президент Украины.
"Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень — время для усиления", — отметил Зеленский.
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