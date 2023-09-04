С февраля 2022 года по конец марта 2023 года совокупные вложения крупнейших банков КНР в российский финансовый сектор выросли более чем в четыре раза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные исследования Киевской школы экономики.

Полтора года назад инвестиции четырех крупнейших китайских банков: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — составяли 2,2 млрд долларов. К весне 2023 года их объем увеличился до 9,7 млрд долларов.

Эксперты считают, что таким образом Пекин пытается продвигать юань как глобальную альтернативу доллару, в Россия постепенно переходить к использованию юаня как резервной валюты.

"Займы китайских банков российским кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену доллара и евро юанем, показывают, что санкции делают свое дело", — цитирует FT директора по развитию Киевской школы экономики Андрея Оноприенко.