С февраля 2022 года по конец марта 2023 года совокупные вложения крупнейших банков КНР в российский финансовый сектор выросли более чем в четыре раза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные исследования Киевской школы экономики.
Полтора года назад инвестиции четырех крупнейших китайских банков: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — составяли 2,2 млрд долларов. К весне 2023 года их объем увеличился до 9,7 млрд долларов.
Эксперты считают, что таким образом Пекин пытается продвигать юань как глобальную альтернативу доллару, в Россия постепенно переходить к использованию юаня как резервной валюты.
"Займы китайских банков российским кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену доллара и евро юанем, показывают, что санкции делают свое дело", — цитирует FT директора по развитию Киевской школы экономики Андрея Оноприенко.
Издание отмечает, что до начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 60% платежей за экспорт из РФ осуществлялся в долларах и евро; на юань приходилось менее 1% операций. С тех пор, свидетельствуют данные Центробанка РФ, этот показатель вырос до 16%, в то время как доля доллара и евро упала ниже отметки в 50%.