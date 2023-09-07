Во всем мире стремительно растет число случаев онкозаболеваний и связанных с ними смертей среди людей в возрасте до 50 лет. Об этом говорят результаты нового масштабного онкоисследования, сообщает Euronews.

Новое исследование показало, что за последние три десятилетия число людей с онкологией младше 50 лет увеличилось на 79%. Проанализировав данные, собранные по всему миру, эксперты обнаружили, что во многих странах наблюдается рост заболеваемости раком среди детей, молодых людей и людей среднего возраста.

Так, в 2019 году число новых случаев среди лиц до 50 лет составило 1,82 млн, что на 79% больше, чем в 1990 году.

По оценкам авторов исследования, опубликованного в журнале BMJ Oncology, к 2030 году число выявленных онкозаболеваний у представителей этой возрастной категории и связанных с ними смертей увеличится еще на 31% и 21% соответственно. Причем наибольшему риску подвергаются люди в возрасте 40 лет.

Как полагают эксперты, не последнюю роль в этом играет генетика. Но главные факторы риска - это рацион питания с большим количеством потребления красного мяса и соли, и малым - фруктов и молока, а также употребление алкоголя и табакокурение. Ещё в этот список входит отсутствие физических нагрузок, избыточный вес и повышенный уровень сахара в крови.

"Полного понимания причин, обусловливающих наблюдаемые тенденции, пока нет. Хотя факторы, связанные с образом жизни, вероятно, вносят свой вклад. И в настоящее время изучаются такие новые аспекты, как влияние антибиотиков на микрофлору желудочно-кишечного тракта, загрязнение воздуха и прочее", - отмечают врачи из Центра общественного здравоохранения при Университете Квинс в Белфасте.

В 2019 году самым распространенным типом онкозаболевания среди лиц моложе 50-ти был рак молочной железы. На каждые 100 тысяч человек приходится 13,7 таких онкодиагнозов и 3,5 летальных исходов.

При этом, как показывает анализ, с 1990 года наиболее высокими темпами растёт заболеваемость раком трахеи и предстательной железы. Так, согласно выводам, наиболее угрожающими здоровью молодых людей в 2019 году были рак молочной железы, трахеи, лёгких, кишечника и рак желудка.

Исследователи опирались на данные исследования Global Burden of Disease 2019 Study по 29 видам рака в 204 странах и регионах.

Они изучили статистику диагностики, смертей, последствий для здоровья и факторов риска среди людей от 14 до 49 лет, чтобы проследить динамуку в период с 1990 по 2019 год.

В 2019-ом от рака умерло более 1 миллиона человек в возрасте до 50 лет, что на 28% больше, чем в 1990 году. Самые высокие показатели "преждевременной онкозаболеваемости" (то есть наступления болезни раньше среднеустановленного возраста) были отмечены в Северной Америке, Австралазии и Западной Европе.

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