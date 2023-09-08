В связи с ростом числа пассажиров в США первые прямые рейсы из Литвы через Атлантику могут быть открыты в ближайшие пять лет, считает Симонас Барткус, новый генеральный директор компании Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты").

"Мы видим, что на некоторых маршрутах между Вильнюсом и некоторыми городами США, самым популярным из которых является Чикаго, уже сейчас в среднем летает около 60 пассажиров в день. Они делают пересадку в Варшаве, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме или других европейских аэропортах. Мы видим, что это число растет", - сказал в пятницу Литовскому радио Барткус.

По его словам, перевозчики начинают планировать прямые рейсы, когда между двумя городами ежедневно летает около 100 пассажиров.

"Когда мы разговариваем с авиакомпаниями, видно, что усматривают потенциал для прямого рейса, когда между двумя городами ежедневно летает 100 пассажиров. Я думаю, что мы сможем достичь такой тенденции в течение пяти лет", - сказал Барткус.

По его словам, пока рано говорить о том, в какой город США будут осуществляться прямые рейсы из Литвы.

Барткус считает, что через 7-8 лет пассажиропоток в аэропортах Литвы

должен достичь 10 млн пассажиров.

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