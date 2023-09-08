Министерство иностранных дел Украины инициирует новые международные санкции против России из-за "выборов", организованных ею на оккупированных территориях — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН. Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", — говорится в сообщении.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить "ничтожные и своевольные действия" России и не признавать легитимность "администраций", которые будут созданы по итогам голосований. Ведомство также заявило, что лица, причастные к проведению голосований, включая руководство РФ, должны быть привлечены к ответственности.

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