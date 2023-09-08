Европейские и американские чиновники сферы здравоохранения отмечают, что за последние недели у них увеличились показатели Covid-19, ранее находившиеся на минимальном уровне. Это примерно совпало с обнаружением варианта "Пирола", о котором в августе предупредила ВОЗ. Что известно об этой разновидности коронавируса и насколько она опасна?

В сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), опубликованном в четверг, отмечается что главной причиной небольшого всплеска случаев ковида в Европе, скорее всего, является сезон отпусков и путешествий, равно как и общее "снижение уровня иммунной защиты у населения от заражений (но не от тяжелых форм заболевания)" ковидом. В то же время, появление новых мутаций у вируса — в частности, варианта BA.2.86 ("Пиролы") — вероятно, также сыграло свою роль, отмечают эксперты.

Похожими данными поделились 30 августа американские Центры профилактики и контроля заболеваний: в США тоже наблюдается увеличение показателей ковидной статистики (число госпитализаций и концентрация в сточных водах), но конкретно вариант "Пирола" за это ответственности не несет, так как пока был выявлен лишь считанное число раз.

При этом эксперты подчеркнули важность осенней вакцинации для групп риска и добавили, что исследования влияния "Пиролы" на иммунитет и ее распространения по миру продолжаются.

"Вариант под наблюдением"

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила, что перевела в разряд "варианта под наблюдением" подштамм "Омикрона" под названием BA.2.86 c высоким числом мутаций. Неофициально его окрестили "Пирола". По сравнению с предшественниками у "Пиролы" насчитали 30 мутаций — это немногим меньше, чем у самого "Омикрона", отличавшегося крайне высокой заразностью, когда он только появился.

Как и в случае с "Омикроном", ученые боялись, что "Пирола" может быстро распространиться среди населения, обходя имеющийся у людей иммунитет к другим формам Covid-19.

Но на начало сентября в мире было известно лишь о 30 случаях, и ученые отмечали, что доминирующими остаются другие варианты вируса.

В сообщении американских Центров профилактики и контроля заболеваний от 30 августа говорилось, что по оценкам их специалистов, как существующие анализы на выявление Covid-19, так и имеющиеся лекарства для лечения болезни остаются эффективными и в случае "Пиролы".

С этой оценкой согласны и в Европейском центре — там также подчеркивают, что на данный момент нет никаких указаний на то, что вариант BA.2.86 может вести к более тяжелой форме заболевания ковидом, или на то, что существующие вакцины хуже защищают от тяжелых форм ковида по сравнению с распространенными сейчас вариантами.

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