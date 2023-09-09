Бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс заявила в интервью программе Би-би-си Newsnight, что после президентских выборов 2024 года американская администрация продолжит поддержку Украины вне зависимости от того, кто станет следующим хозяином Белого дома.

Ныне возглавляющая в Стэнфордском университете Гуверовский институт войны, революции и мира, Райс рассказала о своем личном опыте переговоров с президентом Путиным и объяснила причины нерешительности Запада при введении санкций в отношении Москвы из-за вторжения в Грузию в 2008 году.

Кто виноват?

В числе прочих Райс был задан прямой вопрос о том, признает ли она, что Вашингтон несет моральную ответственность за недостаточную, по мнению многих, дипломатическую реакцию на вторжение российских войск в Грузию в дни Пекинской олимпиады в 2008 году.

На тот момент американскую дипломатию возглавляла именно Райс.

Согласно этой точке зрения, именно слабая реакция Запада на агрессию против Грузии помогла Путину в 2014 году решиться на аннексию Крыма и развязать вооруженный конфликт в Донбассе.

А после того, как и это нарушение международных норм осталось для Кремля практически безнаказанным, — восемь лет спустя, в 2022-м, — развернуть уже полномасштабное вторжение в Украину.

"Если бы Украина была членом НАТО, он, возможно, на это бы и не пошел?" — спросила ведущая программы.

В ответ на это Райс напомнила, что в 2008 году в самом разгаре был мировой финансовый кризис, который осложнял перспективу введения более серьезных экономических санкций.

По ее словам, американская администрация, возможно, и была бы рада оказать Грузии более существенную помощь, но в реальном мире такой возможности попросту не было.

Что же касается аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе, по словам Райс, опять же, многие в американской администрации еще тогда говорили, что будущее Украины видят в НАТО — и именно в этом направлении нужно работать.

"Возможно, создание [за счет территории Украины] своеобразной „нейтральной зоны" было ошибкой, — признала Кондолиза Райс. — Но должна сказать, что ответ, который Путин получил со стороны Запада в этот раз [в качестве реакции на полномасштабное вторжение], его наверняка шокировал. Потому что [на этот раз] и Америка, и Европа ответили очень серьезно".

Ведущая Би-би-си усомнилась в том, что Путина легко шокировать — однако Райс подтвердила, что не ошиблась при выборе слова.

"Я действительно думаю, что он шокирован", — повторила она.

По мнению Райс, Путин мыслит имперскими категориями.

Заявленные им претензии по поводу угрозы, которую якобы представляет для России НАТО, — лишь прикрытие истинной цели Кремля. Свою историческую роль, по мнению бывшего госсекретаря, Путин видит в восстановлении Российской — или, скорее, Советской империи.

"Я достаточно хорошо была с ним знакома на протяжении многих лет, — напомнила она. — Вокруг него всегда были люди, достаточно сильные фигуры, чтобы с ним разговаривать, как мне кажется, рассказывая правду".

"Но были в его окружении и другие люди, — продолжила Райс, — и сейчас остались исключительно они. Это беспрекословные исполнители. Пандемию Путин провел, общаясь с „современными распутиными", которые нашептали российскому президенту о его „наследии" — его, так скажем, „предназначении", „исторической роли" — восстановить, воссоздать Российскую Империю".

"И в какой-то момент его просто ослепила мания величия, — резюмировала Райс. — И он окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков".

Три позиции с одним исходом

На прямой вопрос о том, как долго продлится американская поддержка Украине, профессор Райс выразила уверенность, что помощь Киеву со стороны США уж точно не иссякнет по итогам президентских выборов 2024 года.

"Кто бы ни занимал пост президента США — сейчас или в будущем — он, конечно, может попробовать апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов, — полагает Райс. — Мол, пусть этим уже займется, наконец, кто-нибудь другой!"

"Однако в конечном итоге, как мне кажется, Америка и ее народ всегда справлялись с поставленной задачей: и в Первой мировой войне, и во Второй, и после терактов 11 сентября, а теперь и в Украине, — заявила дипломат. — Думаю, вы сможете в этом убедиться сами. Убедиться — в очередной раз".

В своем отношении к войне в Украине республиканцы сейчас, по словам Райс, разделились на три основных лагеря.

"Есть те, кто очень решительно поддерживает Украину и приводит весьма убедительный, на мой взгляд, аргумент о том, что в интересах Америки сделать так, чтобы агрессия Владимира Путина [в Украине] не закончилась его победой".

"[Второй лагерь] — это те, кто, возможно, немного подстраховывается и говорит, что хотел бы видеть со стороны Украины более убедительные доказательства того, что [американские] деньги там тратят по назначению — и так далее. Но и эти люди даже не помышляют о том, чтобы прекратить [поддерживать Киев]".

"И, наконец, — да, звучат голоса изоляционистов. Но опять же… Я убеждена, что, кто бы ни оказался на посту президента Соединенных Штатов, этот человек довольно быстро поймет, что [изоляционизм] — шаткая позиция, которая позволяет рушиться нашей дипломатии и миру вокруг нас. И я думаю, что в конечном итоге любой президент США [который займет такую позицию] окажется у американцев очень непопулярным", — заявила Кондолиза Райс в интервью программе Newsnight.

Другие темы

Помимо войны в Украине, Би-би-си поговорила с Райс о ее видении конфликта Пекина с Тайванем, который уже не одно десятилетие является главным камнем преткновения в американо-китайских отношениях.

Тайвань, который КНР считает своей территорией, находится под защитой США — которая, по мнению многих экспертов, только и удерживает Китай от вооруженного вторжения на остров.

Согласно этой версии, без поддержки Вашингтона Тайбэй (который официально именует себя как "местом временного пребывания правительства Китайской Республики на время коммунистического мятежа") уже давно оказался бы под контролем КНР.

По словам Кондолизы Райс, Китай успешно использовал свое уникальное положение на мировом рынке, создав за счет этого мощнейший военный потенциал.

"Си Цзиньпин пришел к власти на обещаниях обогнать экономику США [заняв место мирового лидера в области технологий], — напомнила дипломат, — а также заняв более жесткую позицию в отношении с соседями в Южно-Китайском море".

"Конечно же, [в Вашингтоне] это вызвало соответствующую, обратную реакцию, — пояснила она. — Так что это уже не тот Китай, что мы знали раньше. И, как следствие, отношения между США и Китаем — тоже другие".

На прямой вопрос о том, насколько вероятным экс-госсекретарь считает перерастание тайваньского конфликта в прямую конфронтацию Китая с США, Райс ответила, что такой сценарий все еще вполне возможен.

"Чтобы избежать этого конфликта, необходимо убедиться в том, что в военном отношении Тайвань достаточно подготовлен, чтобы иметь возможность [при помощи США] противостоять китайской агрессии в регионе", — заявила она.

"А именно — убедиться, а том, что американская военная мощь в регионе восстановлена […] и объяснить Китаю, что конфликт в Тайваньском проливе не выгоден ни одной из сторон", — уточнила Райс.

Послужной список Кондолизы Райс

Райс, ставшая в 2005 году второй женщиной (после Мадлен Олбрайт) и первой чернокожей женщиной, возглавившей Госдепартамент США, пришла в политику с кафедры политологии Стэнфордского университета.

После падения в 1989 году Берлинской стены президент Джордж Буш-старший пригласил профессора Райс занять пост его советника по странам Восточной Европы. В этом качестве она представляла Соединенные Штаты на международной арене в ходе объединения Германии и распада СССР.

По некоторым источникам, представляя Кондолизу Райс президенту СССР, Буш-старший признался, что всеми своими знаниями об СССР обязан именно ей.

"Это Кондолиза Райс, — сказал Буш на встрече с Горбачевым в декабре 1989-го. — Все, что я знаю о Советском Союзе, я знаю от нее".

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