Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" не смог приземлиться в аэропорту Омска и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было не менее 165 человек, никто из них в результате приземления на грунт не пострадал.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги, после чего был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта.

До аэродрома самолет "Уральских авиалиний" не долетел и в 9:44 по местному времени (в 5:44 по рижскому) "совершил экстренную посадку на грунт", написал в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

У авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, пишет ТАСС. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также сообщал, что A320 "потерял гидросистему".

В итоге, как заявили в Росавиации, была "благополучно осуществлена незапланированная посадка" на "подобранную с воздуха площадку" вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км от Новосибирска).

По данным властей, приземление в поле прошло настолько удачно, что никто не пострадал — если не считать одного человека, которому потребовалась помощь из-за повышения артериального давления. На опубликованных видео можно наблюдать, как пассажиры идут по полю в бодром настроении и чуть ли не шутят.

Сколько человек было на борту — данные разнятся. Росавиация сообщила о 159 пассажирах и шести членах экипажа, новосибирское управление МЧС заявила, что в самолете было 167 человек, губернатор Новосибирской области писал, что в избежавшем крушения лайнере было 170 человек, в том числе 23 ребенка.

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