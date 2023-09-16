Спецпрокурор Джек Смит, ведущий дело о заговоре с целью отменить результаты американских выборов 2020 года, попросил суд ограничить возможность экс-президента США Дональда Трампа публично комментировать расследование.

Если федеральная судья Таня Чуткан одобрит запрос, Трампу будет запрещено делать заявления "относительно личных качеств, показаний или надежности потенциальных свидетелей" и "заявления о любых участниках [дела], свидетелях, адвокатах, сотрудниках суда или потенциальных присяжных, которые носят оскорбительный, провокационный или запугивающий характер".

В заявлении, поданном Смитом на прошлой неделе, говорится, что предлагаемые "узкие и четко определенные" ограничения, необходимы, чтобы предотвратить дезинформацию, угрозы и "нанесение ущерба" делу.

В ходатайстве спецпрокурор не требует накладывать никаких ограничений на цитирование Трампом публичных судебных документов или на возможность экс-президента заявлять о собственной невиновности.

В материалах дела цитируются конкретные заявления и онлайн-сообщения Трампа, а также перечисляются люди, в том числе сама судья Чуткан, которые могли столкнуться с запугиванием после выступлений экс-президента.

В одном из комментариев, на который ссылается прокурор, Трамп назвал ее "мошенницей, переодетой в судью".

В своей соцсети Truth Social Трамп обрушился с критикой на спецпрокурора и тех, кто ведет расследование: "Они сливают информацию, лгут и подают в суд, и они не позволяют мне ГОВОРИТЬ?".

"Итак, я провожу президентскую кампанию против некомпетентного человека, который использует Министерство юстиции и ФБР, чтобы преследовать своего политического оппонента, и мне не разрешено КОММЕНТИРОВАТЬ?"

Официальное обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года было предъявлено бывшему президенту в начале августа.

В тексте обвинения, переданном в Большое жюри в суде Вашингтона, говорится, что Дональд Трамп твердо вознамерился остаться у власти после выборов 2020 года и "распространял ложь", заявляя, что он их выиграл.

"Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны", — говорится в документе.

Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок в 2024 году, не признал себя виновным.

Экс-президент, которому в настоящее время предъявлены обвинения по четырем различным уголовным делам, лидирует в гонке за президентскую номинацию от Республиканской партии. Помимо заговора, его подозревают в незаконном удержании секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Кроме того, в Джорджии Трампа и еще 18 человек обвиняют в создании организованного преступного сообщества — утверждается, что они пытались отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram