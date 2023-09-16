В начале августа в разговоре с Би-би-си Дэниел Берк рассказал о своем намерении сражаться в рядах украинской армии.

В середине августа он был объявлен пропавшим без вести.

Как сообщается, тело Берка нашли в Запорожье, примерно в 44 км от линии фронта. "Это момент, которого я боялась", — сказала Би-би-си его мать Дайан Сниат.

Полиция Большого Манчестера (GMP) работает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы помочь вернуть его тело в Великобританию.

С 2007 по 2009 год Дэниел Берк служил в парашютном полку Британской армии.

В 2019 году он провел восемь месяцев в тюрьме по обвинению в терроризме после поездки в Сирию, чтобы сражаться в рядах курдского ополчения против "Исламского государства" (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России). В 2020 году все обвинения с него были сняты.

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