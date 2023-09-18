Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала оказавшиеся в ее распоряжении фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", получившей повреждения при атаке на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе.

Судя по фотографиям, сообщается в Telegram-канале CIT, по подлодке были нанесены два удара. Один — в носовую часть, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты, а второй — в правый борт в зону за рубкой, эта часть подлодки на спутниковых снимках видна не была.

В распоряжении CIT оказались снимки подлодки «Ростов-на-Дону» после украинского удара 13 сентября. Мы полагаем, что лодка получила два попадания: в носовую часть (было уже известно по спутниковым снимкам) и в правый борт за рубкой (ранее не было известно) https://t.co/ywmCer5IuO pic.twitter.com/x0bxyFji8q — CIT (@CITeam_ru) September 18, 2023

CIT приводит мнение норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, который считает, что в результате ударов повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. Пострадали ли другие отсеки — зависит от того, были ли в момент удара задраены люки между ними.

Теоретические, считает Иверсен, устранить даже такие серьезные повреждения возможно, но для этого подлодку, скорее всего, нужно перегонять на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. Однако, по его мнению, такой масштабный ремонт будет нерентабелен, и проще субмарину списать.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Предполагается, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые украинским войскам передали западные союзники.

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