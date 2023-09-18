Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала оказавшиеся в ее распоряжении фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", получившей повреждения при атаке на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе.
Судя по фотографиям, сообщается в Telegram-канале CIT, по подлодке были нанесены два удара. Один — в носовую часть, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты, а второй — в правый борт в зону за рубкой, эта часть подлодки на спутниковых снимках видна не была.
CIT приводит мнение норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, который считает, что в результате ударов повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. Пострадали ли другие отсеки — зависит от того, были ли в момент удара задраены люки между ними.
Теоретические, считает Иверсен, устранить даже такие серьезные повреждения возможно, но для этого подлодку, скорее всего, нужно перегонять на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. Однако, по его мнению, такой масштабный ремонт будет нерентабелен, и проще субмарину списать.
В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Предполагается, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые украинским войскам передали западные союзники.