Правительство Германии подготовило очередной пакет военной помощи Украине. О нем довольно подробно рассказал министр обороны страны Борис Писториус в интервью газете Bild.

По словам министра, общая стоимость пакета составит 400 млн евро, в него войдут боеприпасы (по его выражению — "фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы и реактивные снаряды"), "защищенные автомобили и системы разминирования", а также то, что понадобится Украине холодной зимой, — теплая одежда и генераторы.

Корреспондент газеты довольно подробно расспросил министра о том, принято ли решение поставить Украине крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. Писториус пытался уходить от ответа, но в итоге признал, что такое решение правительство пока не приняло.

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