Налогово-таможенный департамент Эстонии ответил на запрос Би-би-си, отправленный в связи с историей украинской беженки из Мариуполя, которой пришлось пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске.

Женщину не смогли отправить на реанимобиле, опасаясь конфискации машины с российскими номерами после введенного Эстонией запрета на въезд российских автомобилей (более подробно об этой истории можно почитать здесь).

В ответ на наш запрос Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что со времени введения ограничений — то есть с 13 сентября 2023 года — и до настоящего момента они не зафиксировали автомобилей с российскими номерными знаками, которые хотели бы пересечь эстонско-российскую границу.

„Налогово-таможенный департамент Эстонии очень серьезно относится к нашим обязательствам в соответствии с международным правом и нормативными актами ЕС. Да, машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах. Мы знаем это и следуем правилам Европейского союза, поэтому можем заверить вас, что мы соблюдаем правила и обеспечиваем безопасный и эффективный проезд лиц, нуждающихся в медицинской помощи, — говорится в ответе ведомства. — Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу. В таких случаях частные лица или их представители обычно пользуются машиной скорой помощи, которая может пересечь границу, или договариваются о медицинском транспорте, который встретит их, например, на границе с Эстонией".

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