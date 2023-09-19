Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Индии может быть причастно к организации убийства лидера сепаратистского движения сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Он был застрелен в июне около храма в канадской провинции Британская Колумбия.

Трюдо заявил, что разведка Канады получила "заслуживающие доверия" данные о связи между смертью Ниджара и индийским государством. Он добавил, что поднял вопрос об убийстве лидера сикхов на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время недавнего саммита "Большой двадцатки".

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской территории — это недопустимое нарушение нашего суверенитета", — сказал Трюдо в понедельник во время заседания парламента Канады.

"Это противоречит фундаментальным правилам, которым подчиняются свободные, открытие и демократические общества", — добавил премьер.

Трюдо также отметил, что Канада передала свою озабоченность в связи с убийством Ниджара руководителям индийских спецслужб и силовых структур.

Во время недавнего саммита G20 в Индии Моди и Трюдо провели напряженные переговоры. В ходе этой встречи индийский премьер-министр обвинил Канаду в том, что она в недостаточной степени борется с "антииндийской деятельностью экстремистских элементов" — имея в виду сикхское сепаратистское движение на канадской территории.

Индия отрицала какую-либо причастность к убийству Ниджара.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила журналистам, что в связи с этим делом канадские власти выслали из страны индийского дипломата. Она не назвала имя этого человека, но уточнила, что он был сотрудником Отдела исследований и анализа — внешней разведки Индии.

"Би-би-си" обратилась за комментарием в посольство Индии в Канаде и ждет ответа.

Джоли отказалась рассказать о том, как именно Индия может быть причастна к смерти Ниджара. По ее словам, канадские чиновники не могут разглашать информацию, пока власти продолжают расследование обстоятельств убийства.

Кто такой Хардип Сингх Ниджар и как его убили

Следователи ранее сделали вывод, что Ниджар был убит в результате целенаправленного нападения.

Активиста застрелили двое мужчин в масках, когда он находился в своей машине на парковке около сикхского храма в городе Сарри, расположенном примерно в 20 км к востоку от Ванкувера.

Ниджар был известным активистом и сторонником Халистана — непризнанного сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб.

Его сторонники говорили, что в прошлом ему не раз угрожали из-за его политической деятельности.

Власти Индии считали его террористом и утверждали, что он возглавлял вооруженную сепаратистскую группировку. Последователи Ниджара эти обвинения отрицали.

Ниджар — уже третий представитель сикхского движения, внезапно умерший за последнее время.

В июне в британском Бирмингеме умер Автар Сингх Ханда — предполагаемый лидер группировки "Силы освобождения Халистана". Обстоятельства его смерти описывались как "загадочные", некоторые предполагают, что под этой формулировкой может иметься в виду отравление.

Кроме того, в мае в городе Лахор в Пакистане был застрелен Парамджит Сингх Панджвар, которого Индия считала террористом.

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