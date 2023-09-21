В среду некоторые депутаты парламента Литвы получили электронные письма, подписанные белорусским батальоном "Террор". В письмах содержались угрозы. Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал Delfi, что ему известно о таких письмах, и они переданы соответствующим службам.

Часть депутатов получили письма, названные "Ольга Карач". Об этой белорусской активистке литовские СМИ писали в конце лета этого года. Тогда выяснилось, что Департамент миграции отказался предоставить убежище основательнице организации "Наш дом". Причина — оценка Департамента госбезопасности, который признал ее угрозой нацбезопасности страны. Сообщалось, что у ДГБ есть информация о ее сотрудничестве с российской разведкой.

"Нам стало известно, что вы приняли решение не предоставлять политическое убежище нашей руководительнице и белорусской правозащитнице Ольге Карач", — сказано в письме, полученном депутатами.

В письме сказано, что это решение было принято потому, что в 2021 году она брала интервью у ныне покойного российского политика Владимира Жириновского — такое объяснение не раз представляла сама Карач. "В то время, как мы уже 1,5 года защищаем суверенитет Евросоюза, вы своими действиями разрушаете все то, что так нелегко создавалось. Поэтому мы спешим уведомить вас, что если решение в отношении Карач не будет изменено, мы примем радикальные меры против вас и ваших семей", — сказано в письме. Письмо подписано — батальон "Террор".

Интересно, что на сайте основанной Карач организации "Наш дом" меньше месяца назад писали о фильме, созданном белорусской пропагандой, в котором ее обвинили в основании и финансировании полка "Террор" — дивизии белорусских добровольцев, которые воюют за Украину, "в состав которого входят в основном правые, многие из них родом из известного "Азова".

"Начнем с того, что "Террор" даже и близко не полк. Сами себя эти ребята называют "батальон", но будем откровенны, там и до батальона по численности эти ребята даже близко не дотягивают. Но у страха глаза велики, вот пропаганда и породила "Полк Террор", созданный миротворцем Ольгой Карач, которым теперь пугает мирное население Беларуси. Ну и далее: вообще-то батальон "Террор" и Ольга Карач, скажем очень дипломатично, крайне настороженно относятся друг к другу и этого не скрывают. В том числе, и в публичных заочных дискуссиях", — было сказано на сайте "Наш дом" 30 августа.

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