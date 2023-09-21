Россияне, мобилизованные по указу президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года, в среднем умирали на фронте спустя 4,5 месяца после отправки в зону боевых действий. К таким выводам пришли "Важные истории" и Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировавшие поименный список погибших.

Российские власти за прошедший год ни разу не сообщали количество мобилизованных, погибших в ходе вторжения в Украину. При этом некрологи регулярно публикуют региональные СМИ и чиновники, а также родственники отправленных на фронт.

Журналисты собрали эти сведения из открытых источников в единую базу — в ней оказались фамилии почти 3 тысяч россиян. "Эта оценка — наиболее консервативная еще и в силу строгости подсчетов: CIT и "Важные истории" не включали в список тех, кто "добровольно пришел в военкомат за повесткой", — предупреждают журналисты.

Анализ собранных данных показывает, что каждый пятый мобилизованный погиб на фронте в первые два месяца после получения повестки. Более половины отправленных в Украину были убиты в зоне боевых действий в течение пяти месяцев.

"Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где [российскому военному руководству] нужно было срочно закрывать прорыв [ВСУ]. В начале [мобилизованными] забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы — всего несколько дней", — отмечают в CIT.

Средний возраст погибшего мобилизованного — 33 года. Каждому десятому убитому на фронте было меньше 25 лет. Самому старшему было 62 года — мужчина погиб на территории Брянской области РФ в начале июня (тогда воюющие на стороне Украины легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус сообщали о боях в приграничных районах).

Среди мобилизованных, чьи имена попали в список "Важных историй" и CIT, больше всего мужчин из Свердловской области, Бурятии, Татарстана, Башкортостана, Самарской и Волгоградской областей. В пересчете на долю от общего размера мужского населения, попадающего под действие указа Путина о мобилизации, чаще всего на фронте погибали жители Чукотки.

По данным "Медиазоны" и "Русской службы BBC", к 8 сентября в ходе полномасштабного вторжения в Украину погибли как минимум 31665 российских военных, в том числе 3534 мобилизованных. Журналисты включают в список только тех, чью гибель подтвердили в открытых источниках местные власти, региональные СМИ или родственники.

По подсчетам "Медузы" и "Медиазоны", к концу мая 2023 года потери российской армии убитыми составили по меньшей мере 47 тысяч человек. К этим выводам авторы расследования пришли, изучив данные реестра наследственных дел и публикации Росстата об избыточной смертности мужчин.

В середине августа собеседники газеты The New York Times в Пентагоне без указания на источники и методику подсчета оценили потери армии РФ в Украине в 120 тысяч человек убитыми и 170-180 тысяч ранеными, а потери ВСУ — в 70 и 120 тысяч человек соответственно.

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