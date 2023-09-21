Власти Украины и Польши договорились найти решение по экспорту зерна, учитывающее интересы обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины по итогам переговоров главы ведомства Николая Сольского с польским министром сельского хозяйства Робертом Телусом.

"Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались, и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что Киев выдвинул предложение по урегулированию ситуации вокруг экспорта зерна в Европу, а Варшава согласилась изучить представленный план и подготовить свои поправки. Их обсудят на следующем раунде переговоров, который состоится "в ближайшие дни".

Весной 2023 года Польша и некоторые другие страны ЕС добились от Еврокомиссии временного запрета на ввоз некоторых категорий украинской сельскохозяйственной продукции на свою территории. Это решение объяснялось стремлением защитить местных фермеров, поскольку более дешевое зерно из Украины, утверждали в странах Центральной и Восточной Европы, дестабилизировало рынок.

В середине сентября Еврокомиссия сняла ограничения, пояснив, что Украина пообещала осуществлять экспортный контроль и совместно с Брюсселем проводить мониторинг поставок. Польша, Венгрия и Словакия решили сохранить и даже расширить ограничения на национальном уровне.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Польша приняла такое решение, президент страны Анджей Дуда сравнил Украину с "утопающим, который хватается за все и может утопить спасающего". "Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий причинил нам вред, потому что если он навредит и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — заявил Дуда.

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