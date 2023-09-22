Прокуратура Франции заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении лидера французских крайне правых Марин Ле Пен и 27 ее соратников. Прокуроры считают, что они занимались нецелевым расходованием средств, полученных от Евросоюза. Решение о возбуждении дела примет суд.

Прокуратура Франции семь лет расследовала дело о нецелевом расходовании денег ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы.

Теперь она утверждает, что члены партии "Национальное единение" (ранее "Национальный фронт"; Марин Ле Пен возглавляла ее до ноября 2022-го) использовали эти средства по своему усмотрению — на оплату сотрудников самой партии.

Сумма, которая могла быть израсходована французскими правыми ненадлежащим способом, не оглашалась.

Кроме Марин Ле Пен, в деле фигурирует ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен — в прошлом многолетний лидер "Национального фронта"; замглавы партии, мэр города Перпиньян Луи Алио; как минимум 11 бывших и действующих депутатов Европарламента и их помощники.

Марин Ле Пен обогнала по популярности собственного отца, сейчас у "Национального единения" 89 мест в парламенте Франции и 23 места из 79 в квоте государства в Европарламенте.

В 2022-м она участвовала в выборах президента Франции — и вышла во второй тур, где проиграла Эммануэлю Макрону.

В прошлом Марин Ле Пен обвиняли в том, что ее партия может финансироваться и из России, а сама она поддерживает Москву. В частности, заявив, что если бы в Крыму проводится по-настоящему свободный референдум, жители полуострова и так бы проголосовали за присоединение к России.

Ле Пен не скрывала, что партия брала кредиты у российских банков в 2014–2016 годах. При этом она считает, что победа России в войне над Украиной "станет для всего мира катастрофой".

С процессуальной точки зрения, запрос, который сделала прокуратура, — это последний шаг перед возбуждением уголовного дела. Решение об этом и должен принять суд.

В пятницу Марин Ле Пен заявила нескольким СМИ, что не признает вину по этому делу. Она говорит, что прокуратура приняла "ошибочное решение" — и готова представить свои аргументы в эту пользу.

В прокуратуре считают, что Марин Ле Пен и соратникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн евро.

Кроме того, им на пять-десять лет может быть запрещено занимать государственные должности. То, что сама Ле Пен и еще несколько потенциальных фигурантов занимают выборные должности, является для них отягчающим обстоятельством.

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