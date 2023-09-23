Европейские страны должны проявлять больше готовности к приему беженцев и предоставить им легальные пути въезда, заявил папа римский в Марселе. Спасение мигрантов на море он назвал долгом человечества.

Папа римский Франциск настоятельно призвал европейские правительства к большей готовности принимать в своих странах беженцев, прибывающих на континент через Средиземное море. "Те, кто рискует своей жизнью на море, не являются захватчиками, они хотят быть принятыми", — заявил понтифик в субботу, 23 сентября, в Марселе, выступая в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и комиссара ЕС по проблемам миграции Маргаритиса Схинаса.

По его словам, миграция является процессом, "который необходимо формировать разумно и дальновидно", и Европа должна взять за него ответственность. Глава Римско-католической церкви указал на разрыв в средиземноморском регионе. "На его берегах царят с одной стороны пресыщение, потребление и расточительство, а с другой — бедность", — отметил он. Крики тонущих при попытке спастись мигрантов превращает Средиземное море, являющееся колыбелью цивилизации, в "могилу человеческого достоинства", подчеркнул Франциск.

"Не игнорировать мигрантов, а предоставить им разнообразные пути въезда"

Мигрантов нельзя игнорировать, несмотря на трудности Европы в их приеме и интеграции, уверен понтифик. "Главным критерием не может быть сохранение собственного благосостояния, им скорее должно быть сохранение человеческого достоинства", — отметил он далее и призвал Европу не отказываться от приема беженцев, а обеспечить для них разнообразные законные и регулярные варианты въезда. При этом целью должен быть "сбалансированный прием" мигрантов в Европе в сотрудничестве со странами их происхождения, добавил папа римский. "История требует от нас встряхнуть нашу совесть и не допустить, чтобы цивилизация пошла ко дну", — заявил он далее.

Двухдневный визит в Марсель Франциск посвятил проблеме беженцев. Накануне вечером он принял участие в траурном мероприятии, посвященном памяти утонувших в Средиземном море мигрантов, на котором призвал к спасению людей, назвав его "долгом человечества".

В Марселе проходит Средиземноморская встреча 70 епископов и представителей других религий и конфессий, а также политиков и представителей гражданского общества. Как отмечает агентство AFP, с начала 2023 года в Средиземном море погибли более 2 тысячи человек, которые пытались пересечь его и попасть в Европу.

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