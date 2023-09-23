Вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала всех украинцев "по возможности уехать из Крыма". "Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", — написала она в соцсетях.

В свою очередь "губернатор" аннексированного РФ полуострова Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система противовоздушной обороны и ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фото, на которых виден дым в этом районе. Местные жители рассказали изданию "Агентство", что рядом с местом взрыва находятся стоянки кораблей, а также 13-й судоремонтный завод, на котором ремонтируют корабли ВМФ. Попал ли снаряд в строения завода, неизвестно.

Позже Развожаев заявил о предстоящей проверке готовности временных укрытий в Севастополе после участившихся украинских атак. "Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность. И все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор", — написал он в соцсетях. Отдельно Развожаев подчеркнул, что за обустройство временных укрытий должны отвечать сами жители.

"Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать", — указал он.

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