Сообщения об исчезновении памятника финским солдатам в Приозерске появились в городском паблике в соцсети "ВКонтакте", обратила внимание "Фонтанка". По данным издания, местные жители направили обращение в районную администрацию, но "там дали понять, что за содержание объекта не отвечают и информации о том, куда делся объект, нет".
Мемориал рядом с кирхой в Приозерске появился в 2019 году при поддержке Министерства культуры и образования Финляндии, пишет "Бумага". На гранитной плите выбиты имена 130 уроженцев города, погибших во время Второй мировой войны и похороненных в этом месте. Журналисты отмечают, что с другой стороны храма в 1996 году был установлен еще один похожий памятник, о его исчезновении пока что не сообщалось.
В Якутске был демонтирован монумент в память о ссыльных поляках и жертвах массовых репрессий, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на главу местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслана Васильева.
"Памятник известным и уважаемым в Якутии польским политссыльным все-таки снесли! Ни одного камня не осталось. Вывезли в неизвестном направлении. [...] Ссыльные поляки очень многое сделали для Якутии, мы должны с уважением относиться к их памяти, несмотря на политику", — говорит активист.
Якутские власти эту новость пока что не комментировали.
После начала полномасштабного вторжения в Украину из разных регионов РФ регулярно приходят сообщения о демонтаже мемориалов в память об иностранцах. Так, в июле с Левашовского кладбища в Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам — его якобы отправили на реставрацию. В апреле в Пермском крае снесли мемориал в память о погибших там при Сталине поляках и литовцах.