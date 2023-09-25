В России демонтированы два мемориала в память об умерших на территории страны иностранцах. В конце прошлой недели жители Ленинградской области обнаружили пропажу памятника финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Сегодня якутские активисты заметили исчезновение монумента, посвященного польским ссыльным.

Сообщения об исчезновении памятника финским солдатам в Приозерске появились в городском паблике в соцсети "ВКонтакте", обратила внимание "Фонтанка". По данным издания, местные жители направили обращение в районную администрацию, но "там дали понять, что за содержание объекта не отвечают и информации о том, куда делся объект, нет".

Мемориал рядом с кирхой в Приозерске появился в 2019 году при поддержке Министерства культуры и образования Финляндии, пишет "Бумага". На гранитной плите выбиты имена 130 уроженцев города, погибших во время Второй мировой войны и похороненных в этом месте. Журналисты отмечают, что с другой стороны храма в 1996 году был установлен еще один похожий памятник, о его исчезновении пока что не сообщалось.

В Якутске был демонтирован монумент в память о ссыльных поляках и жертвах массовых репрессий, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на главу местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслана Васильева.

"Памятник известным и уважаемым в Якутии польским политссыльным все-таки снесли! Ни одного камня не осталось. Вывезли в неизвестном направлении. [...] Ссыльные поляки очень многое сделали для Якутии, мы должны с уважением относиться к их памяти, несмотря на политику", — говорит активист.

Якутские власти эту новость пока что не комментировали.

После начала полномасштабного вторжения в Украину из разных регионов РФ регулярно приходят сообщения о демонтаже мемориалов в память об иностранцах. Так, в июле с Левашовского кладбища в Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам — его якобы отправили на реставрацию. В апреле в Пермском крае снесли мемориал в память о погибших там при Сталине поляках и литовцах.

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