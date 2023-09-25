Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

Первую партию американских танков Abrams уже доставили на территорию Украины, сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Минобороны США.

Как отмечает NYT, танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока и могут быть использованы во время контрнаступления ВСУ. Собеседники издания не уточнили, сколько "Абрамсов" уже было поставлено.

Всего Вашингтон обязался передать Киеву 31 такой танк, поставки осуществят в ближайшие месяцы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что их будут использовать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций".

Планировалось, что танки Abrams поступят в Украину только к концу года. Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон рассчитывает отправить первую партию в сентябре. По данным издания, она должна была состоять из 6-8 танков.

США заявили о планах передать ВСУ танки Abrams в январе. В мае украинских военных начали готовить к управлению этими боевыми машинами в Германии.

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