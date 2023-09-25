Первую партию американских танков Abrams уже доставили на территорию Украины, сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Минобороны США.

Как отмечает NYT, танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока и могут быть использованы во время контрнаступления ВСУ. Собеседники издания не уточнили, сколько "Абрамсов" уже было поставлено.

Всего Вашингтон обязался передать Киеву 31 такой танк, поставки осуществят в ближайшие месяцы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что их будут использовать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций".

Планировалось, что танки Abrams поступят в Украину только к концу года. Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон рассчитывает отправить первую партию в сентябре. По данным издания, она должна была состоять из 6-8 танков.

США заявили о планах передать ВСУ танки Abrams в январе. В мае украинских военных начали готовить к управлению этими боевыми машинами в Германии.

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