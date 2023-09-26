Вечером 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает 19-летнего юношу, задержанного за сожжение Корана. "Побил и правильно сделал. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама", — написал Кадыров-старший.

Избитый Никита Журавель — житель Волгограда. Его задержали в мае, по версии следствия юноша за вознаграждение в 10 тысяч рублей (98 евро) сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде по заданию Службы безопасности Украины. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, якобы его распространила СБУ.

После задержания Журавеля перевели в СИЗО в Чечне — по словам представителей Следственного комитета РФ, из-за "многочисленных обращений" жителей республики с просьбой "признать их потерпевшими".

16 августа уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о жалобе Журавеля на избиение в СИЗО Грозного. По словам задержанного, побои ему нанес Адам Кадыров. Вскоре чеченские чиновники публично поддержали Кадырова-младшего. Глава Чечни в комментарии под опубликованным роликом прямо указал, что на видео попал именно тот момент, о котором говорила Москалькова.

25 сентября член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что готовит запрос в правоохранительные органы по поводу избиения Журавеля. "Есть видео, личность человека, который совершает преступление — очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. […] По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет", — сообщила она журналистке Ксении Собчак.

Сама Собчак позднее рассказала, что Кадыров позвонил ей и "предупредил", чтобы она не публиковала материалы о его семье. Действия своего сына глава Чечни вновь оценил положительно: "Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина".

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