Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер надеется, что стационарные КПП помогут сдержать массовый приток мигрантов. По ее словам, Берлин реализует эти планы по согласованию с соседними государствами.

Власти Германии намерены создать на границах страны стационарные контрольно-пропускные пункты в целях борьбы с контрабандой людей в ФРГ. "Мы впервые готовимся к открытию стационарных пограничных КПП. Речь идет о введении дополнительного контроля. Мы посмотрим, что это даст", — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 26 сентября.

По ее словам, на этих КПП потребуется такая численность персонала, которая позволила бы избежать очередей, чтобы люди не начали переходить границы в других местах. "Если нам удастся поймать контрабандистов, это очень поможет, потому что у нас сейчас создается впечатление, что каждый четвертый или пятый пробирается в Германию с помощью контрабандистов", — сказала Фезер.

Глава МВД отметила, что подготовка к открытию пограничных КПП идет в тесном взаимодействии с соседними государствами. После того как Чехия выразила готовность усилить сотрудничество с немецкой федеральной полицией, ожидается, что такую же готовность изъявит и Польша, сказала Нэнси Фезер.

Одновременно она подчеркнула, что одних только стационарных пограничных КПП недостаточно. "Эффективными и действенными будут лишь общеевропейские решения, а именно — погранконтроль на внешних границах Евросоюза, а не на внутренних", — указала Фезер.

С осени 2015 года действуют временные стационарные КПП на границе Германии с Австрией.

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