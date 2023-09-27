В Международном суде ООН в Гааге завершается первый этап заседаний по иску Украины против России о геноциде. Киев утверждает, что Москва (в том числе лично президент Владимир Путин) использовала ложные обвинения в геноциде на Донбассе для оправдания незаконного вторжения в конце февраля 2022 года — и таким образом злоупотребила своими правами и нарушила свои обязательства по международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Слушания шли пока не по существу дела, а о том, может ли вообще суд ООН рассматривать подобный спор.

По сути, это был первый этап оспаривания Россией обвинений — так называемые "предварительные возражения". Россия пытается доказать, что с правовой точки зрения, по букве закона, у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины.

Тем не менее, юристы и эксперты по международному праву уже называли это дело "знаковым" — ведь Украина пытается привлечь Россию к ответственности за развязывание войны в условиях, когда ее возможности в этом сильно ограничены, в частности наличием у России права вето в Совбезе ООН.

Площадка Международного суда ООН примечательна еще и тем, что это — одно из немногих мест, где официальные представители двух воюющих стран присутствуют в одной комнате. В суде в Гааге представителя МИД Украины Антона Кориневича и представителя МИД России Геннадия Кузьмина разделял лишь двухметровый проход, устланный синим ковром с желто-голубым узором.

Слушания о юрисдикции длились полторы недели. Последний день завершается выступлениями представителей Украины. В иске Киев поддержали 32 государства — это рекордное число интервенций.

"Риторический оборот" или основание для вторжения?

Конвенция о геноциде от 1948 года — один из основных документов международного права. В ней не только определяется, что можно считать геноцидом, но и закрепляется обязанность стран-ее участниц предотвращать такие преступления и наказывать их виновников.

Появление такого документа — ответ международного сообщества на Холокост — одно из самых шокирующих преступлений XX века. Украина и Россия подписали, а спустя несколько лет — в 1954-м — ратифицировали Конвенцию, еще будучи советскими республиками.

Юристы, представляющие Украину, настаивают, что опираются на Статью IX Конвенции, закрепляющую, что споры сторон вокруг интерпретации и применения Конвенции находятся в ведении Международного суда ООН.

"Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — так 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обосновал начало войны против Украины.

Эта цитата Путина озвучивалась в суде ООН обеими сторонами снова и снова на протяжении всех дней слушаний. Именно эти слова легли в основу этого судебного спора. И именно их интерпретация составляла бóльшую часть аргументов сторон.

Представители России настаивали, что слова Путина о "геноциде" — всего лишь "риторический оборот", не опирающийся на определения международного права. А обоснованием российского вторжения в Украину является право на "самоопределение" и "самооборону", закрепленное в статьях 1-й и 51-й Устава ООН соответственно. На статью 51 Путин напрямую сослался в своем заявлении.

"Предлог, который Украина использует, чтобы притащить это дело в суд, — утверждал на заседании посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, — это, очевидно, то, что российские официальные лица использовали слово "геноцид" чтобы описать то, что украинские войска делают с народом Донбасса на протяжении последних девяти лет. […] Тем не менее, выступать с заявлениями о геноциде не может быть незаконным согласно международному праву, в том числе Конвенции о геноциде".

"Ни одно из выступлений либо документов, которые выражают официальную позицию Российской Федерации, не содержали ссылок на Конвенцию о геноциде", — настаивал Кузьмин.

Правда, в своих выступлениях и он, и заместитель постоянного представителя России в ООН Мария Заболоцкая все же воспользовались микрофоном, чтобы рассказать о "непрекращающихся обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны киевского режима" и его "нацистских корнях".

Россия также настаивает, что не могла злоупотребить своими правами в рамках Конвенции о геноциде, поскольку Конвенция не дает права на применение силы. "Чтобы жаловаться на злоупотребление правом, его нужно сперва определить", — говорил Геннадий Кузьмин.

Украина же твердит, что российские власти в лице Путина и других официальных лиц в различных публичных выступлениях не только использовали "абсурдные утверждения о геноциде" в качестве повода для вторжения, но и на протяжении восьми лет готовили для этого почву.

"Почему Россия делает все это? Что в XXI веке могло бы оправдать эти варварские действия? — обращался посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич к суду. — Россия дала ответ: циничное злоупотребление Конвенцией о предупреждении и наказании преступления геноцида. Почти десятилетие Россия закладывала для этого фундамент. Россия ведет войну против моей страны во имя этой ужасной лжи".

При этом суд ООН в начале вторжения довольно быстро — всего за 10 дней — удовлетворил просьбу Украины о временных мерах и постановил, что российские военные и военизированные группировки (имея в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР") должны немедленно прекратить боевые действия. Решение поддержали 13 судей против двух; голосовавшие против — судьи, представляющие Россию и Китай.

При этом вряд ли решения о юрисдикции стоит ожидать не ранее, чем через несколько месяцев.

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