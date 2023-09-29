Суд в Швейцарии не признал вину бывшего бойца белорусского спецназа Юрия Гаравского по делу о насильственном исчезновении троих самых известных белорусских оппозиционеров в 1999 году. Это первый в истории Швейцарии случай суда над иностранцем, обвиняемым в насильственном исчезновении.

Гаравского оправдали по обвинению в насильственном исчезновении белорусских оппозиционеров Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Об этом сообщил корреспондент немецкой медиакомпании DW из зала суда.

"Этот вариант развития событий никто не сбрасывал со счетов, я его предвидел исходя из того, что суд происходит в демократическом государстве — в отличие от Беларуси или России у обвиняемого есть шанс быть оправданным, — сказал Русской службе Би-би-си адвокат белорусского правозащитного центра „Весна" Павел Сапелко. — Это может быть и следствием недостаточной работы обвинения и следствием процессуальных причин, но не обязательно вердикт ставит под сомнение само события преступления".

По мнению Сапелко, оправдание Гаравского может оказать охлаждающий эффект для института универсальной юрисдикции и возможного рассмотрения новых дел по этому принципу в швейцарских судах.

Беспрецедентный судебный процесс состоялся в кантоне Санкт-Галлен. Председатель окружного суда Роршаха (город с насеселением меньше 10 тысяч жителей на берегу Боденского озера) Олаф Губмель провел процесс всего за два дня — 19-20 сентября. Слушания при этом перенесли в столицу — они проходили в здании кантонального трибунала.

Суд оправдал Гаравского по обоим обвинениям — в насильственном исчезновении людей и введении правосудия в заблуждение. Гражданский иск дочерей Захаренко и Красовского на 200 тысяч франков будет перенаправлен в гражданский суд. Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, передает DW.

Объясняя свое решение, судья сказал, что это особый случай, в котором "замешана власть", и именно она "ответственна за насильственные исчезновения". "Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа", — цитирует судью DW.

Некоторые из показаний, по мнению судьи, Гаравский придумал. В итоге суд пришел к выводу, что подсудимый, возможно, и служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. "Возможно, он слышал об этом от коллег", — передает слова Губмель корреспондент немецкой медиакомпании.

Процесс над Гаравским создал сразу несколько прецедентов. Прокурор Питер Хангартнер впервые в истории Швейцарии вышел в суд с делом о насильственном исчезновении. Никто из участников процесса никогда не раньше не участвовал в похожих процессах.

Белорусские правозащитники из центра "Весна" вместе с европейскими коллегами из FIDH и Trial International впервые в истории добились процесса по делу о похищениях оппозиционеров в Беларуси. И семьи Захаренко, Красовского и Гончара наконец увидели, как человека судят за убийства их родных, которые произошли 24 года назад.

Суд над Гаравским стал возможным благодаря принципу универсальной юрисдикции. Он позволяет судить виновных в тяжких злодеяниях — например, в геноциде и военных преступлениях вне зависимости от того, где они их совершали. Нужно лишь, чтобы обвиняемый находился на территории страны, где над ним пройдет суд.

Один из самых известных процессов, проведенных по такому принципу, — суд над "архитектором Холокоста" Адольфом Эйхманом в Иерусалиме. В отличие от Эйхмана, Гаравский в Швейцарию приехал добровольно, он попросил в стране политическое убежище.

Гаравский бежал из Беларуси в Швейцарию в 2018-м. Год спустя он рассказал немецкой DW о своей причастности к убийствам белорусских оппозиционеров в 2019 году.

Он утверждает, что участвовал в задержании (фактически — в похищении) экс-главы МВД Захаренко, бывшего руководителя ЦИК Беларуси Гончара (в 1996 году) и бизнесмена Красовского, а убил их командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Эти признания бывшего силовика легли в основу дела.

В ходе допроса в суде Гаравский несколько изменил свои показания — если в интервью DW он говорил, что передал Павличенко пистолет, из которого тот застрелил всех троих, то судье бывший спецназовец заявил, что к пистолету не прикасался.

Гаравский также сказал, что сначала не понимал, какая участь ждет Захаренко — он якобы не знал, что бывшего министра везут в лес убивать. А адвокат Гаравского Ви Хуэн на суде настаивала, что у ее клиента не было намерения устроить "насильственное исчезновение" оппозиционеров.

"Очень огорчена. Очень. Волновалась целый день. Видимо, для такого цивилизованного мира этот сюжет — детектив, а не реальность", — сказала Би-би-си Елена Захаренко, дочь убитого главы МВД Беларуси. Она выступила одним из истцов по делу Гаванского.

Суд тем не менее предоставил ей возможность рассказать мировой общественности, что происходит в Беларуси, добавила Захаренко — она считает это важным, даже несмотря на то, что Гаравского оправдали.

"Мы сделали, что возможно. Я думаю, что Гаравский умышленно менял свои показания, он не был столь же откровенен в своем рассказе, как когда мы с ним встречались", — сказала Захаренко. В 2019 году DW устроила встречу Гаравского и Захаренко, и бывший спецназовец рассказал дочери похищенного и убитого министра, как все это (по его версии) произошло, и извинился.

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