В эту пятницу литовские учителя начали марш от своих учебных заведений к Дому правительства в столице. Они идут из разных городов, и некоторые уже начали собираться на площади им. Винцаса Кудирки. Там будут проводиться дискуссии и уроки гражданственности, пишет Delfi.lt.

Заместитель председателя профсоюза Лилия Бручкене, которая начнет шествие в Клайпеде, говорит, что учителя портового города планируют каждый день проходить около 15-20 километров и 11 октября дойти до Каунаса. "В основном мы будем ночевать в школах или домах общин. Мы пойдем, конечно, не по автомагистрали, потому что это будет нарушением правил дорожного движения — мы пойдем по другим дорогам, примерно 15-20 километров в день", — рассказала Бручкене.

Учителям не придется постоянно нести с собой вещи, необходимые для ночевки, — их перевезут другие люди. Да данный момент планируется держать в руках только плакаты или флажки. "Думаю, у нас будут какие-то символические удостоверения. Я дала себе слово, что буду нести профсоюзный флажок, на котором оставили свои подписи люди, ночевавшие в министерстве в 2018 году", — сказала Бручкене.

Первые простестующие появились на площади около полудня. Они заявили, что будут протестовать столько, сколько потребуется.

"Как мы и пели: "правительству — позор", потому что учитель должен быть, согласно стремлениям, престижной профессией", — заявила журналистам председатель профсоюза Вильнюсского детского сада-яслей "Аушряле" Онуте Орлаускене.

По ее словам, педагоги дошкольных учреждений требуют сократить число детей в классах и повысить зарплаты учителей на 56%.

Не достигнув соглашения о более быстром повышении зарплат учителей, в конце августа профсоюз работников образования сообщил о забастовке. Она продлится с 29 сентября целый месяц. Принять участие в забастовке планировали 186 образовательных учреждений и около 3000 учителей. Больше всего бастующих учреждений — в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе и Алитусе. По данным Национального агентства по образованию (НАО), в забастовке сейчас участвуют 1900 работников и 100 образовательных учреждений.

Профсоюз потребовал повысить в этом году зарплату учителей на 20 процентов. Они также просят о дополнительном повышении зарплаты на 30 процентов с января следующего года. В этом случае общий рост заработной платы составит 56 процентов. Сентябрьское предложение Министерства образования, науки и спорта (МОНС) о повышении заработной платы учителей на 21 процентов в следующем году, а с января — на 10 процентов, не удовлетворило профсоюз работников образования.

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