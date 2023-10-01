Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл «наивными» планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Однако его партии еще предстоит найти союзников для коалиции.

Партия "Курс — социальная демократия" (SMER) получила почти 24% голосов несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывали победу либерально-центристской партии.

Ожидается, что она в ближайшее время начнет коалиционные переговоры по формированию правительства.

Либеральная партия "Прогрессивная Словакия", которой аналитики прочили победу, набрала около 17%.

Проевропейская партия "Голос" (HLAS), от которой может зависеть формирование следующего правительства, заняла третье место с 15%.

В новом парламенте может быть представлено до 10 партий, что делает процесс создания коалиции долгим и сложным.

"Словацкий Орбан"

Партия Фицо акцентирует внимание на необходимости "суверенной внешней политики", выступает за "равноправные отношения" между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.

"SMER продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации", — говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине

Фицо откровенно повторяет российские пропагандистские нарративы, под предлогом которых Россия начала вторжение в Украину.

"Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске", — заявил Фицо на митинге в родном городе Тополчаны в августе.

Роберт Фицо не только обещает прекратить военную помощь Украине, но и заявляет, что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

Он считает "наивной" надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма.

"Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы", — написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о словацких выборах.

Непростая коалиция

Поскольку абсолютного большинства ни одна из партий не получила, состав нового правительства Словакии будет зависеть от того, кто — левый популист Фицо или его соперники из "Прогрессивной Словакии" — сможет собрать коалицию большинства.

Тут многое зависит от позиции третьей по опросам партии — "Голоса" бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини, а также от результатов малых партий.

Если правительство будет формировать Роберт Фицо, а его партнерами по коалиции станут русофильские ультраправые Словацкая национальная партия, набравшая 5% голосов, и антинатовская "Республика" (имеет 8%), Украине, скорее всего, не стоит рассчитывать на продолжение военной помощи и поддержки членства в НАТО. Фицо называл вступление Украины в НАТО "гарантией третьей мировой войны".

Хотя альянс социал-демократов и ультранационалистов может показаться странным, у них есть общие черты — критика процессов в ЕС и НАТО, симпатия к России, защита "традиционных ценностей", борьба с миграцией.

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивается, что она не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

Многие политические комментаторы допускают, что Фицо в случае прихода к власти смягчит риторику.

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах, и тогда он не был таким радикал-популистом. По мнению его оппонентов, он сознательно "радикализировался", чтобы собрать голоса недовольных.

"Фицо, как своего рода левый Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым „язык ненависти", применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников", — говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Внешняя политика почти никогда и нигде не бывает главной темой парламентских выборов, и нынешние выборы в Словакии — не исключение.

"Опросы показывают массовое недовольство политиками, а также большую озабоченность многих людей экономикой. Каждый восьмой гражданин Словакии — на пороге бедности. Внешняя или европейская политика в этой предвыборной кампании роли почти не играет", — говорит Зузана Хомер из братиславского отделения Фонда Фридриха Эберта.

Тем не менее лозунги Фицо и "Курса" о прекращении военной помощи Украине и "мире любой ценой", вероятно, хорошо звучат в подготовленных ушах определенной части электората.

Головная боль в Киеве

В любом случае для Украины победа партии Фицо — это еще одна головная боль.

Появление еще одного, помимо венгерского, правительства, выступающего против оказания военной помощи Украине и ее членства НАТО, усложнит задачу украинской власти.

Если Фицо выполнит обещание относительно военной помощи Украине, это будет иметь как минимум большое политико-символическое значение.

С начала российского вторжения Словакия активно предоставляла Украине оружие и стала важным звеном в логистической цепочке поставок западной помощи, пишет Украинская служба Би-би-си.

Словакия предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты М-17 и все 13 своих истребителей МиГ-29. В апреле 2022 года Словакия передала Киеву чрезвычайно нужную для защиты неба систему ПВО С-300.

Словацкие оборонные предприятия во время войны работали для обеспечения военных нужд Украины и, как сообщает европейское издание Euractiv, вчетверо увеличили свои прибыли.

Железнодорожное сообщение Украины с ЕС через Словакию также имеет немалое значение.

Кроме того, согласно данным ЕС, более 100 тысяч украинских граждан получили временную защиту в стране по состоянию на 31 июля 2023 года.

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