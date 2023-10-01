Джо Байден под занавес своего президентства решил примерить на себя роль посредника на Ближнем Востоке. Израиль и Саудовская Аравия последние несколько месяцев обсуждают нормализацию отношений. Готовится мегасделка, способная перекроить отношения на Ближнем Востоке. Станет ли она реальностью?

"Каждый день мы все ближе", — недавно признал в пространном интервью Fox News фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Возможный грядущий мирный пакт он назвал крупнейшей исторической договоренностью со времен окончания холодной войны.

"Мы на пороге исторического мира", — с трибуны Генассамблеи ООН возвестил примерно в то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обернется ли миротворческий блицкриг президента Джо Байдена внешнеполитической победой в преддверии новых американских выборов? Этот вопрос остается открытым. Противоречий и разногласий остается слишком много, а времени для лавирования и поиска компромиссов слишком мало.

Нет пока даже и проекта мегадоговора, признают в кулуарах дипломаты, вовлеченные в процесс.

"Переговоры активно ведутся. Но пока нельзя даже сказать о том, как бы выглядело соглашение", — цитирует Reuters одного из американских дипломатов.

Что на кону

Саудовская Аравия не признает Израиль, и в прошлом любой возможный мирный договор с еврейским государством обуславливала решением палестинского вопроса.

В рамках предполагаемой сделки в обмен на ряд условий королевство признает Израиль и начинает с ним дипломатические и торговые отношения.

Именно тут кроется первая преграда на пути к возможному миру. Главный камень преткновения — судьба палестинцев в Израиле. Саудовские власти называют палестинскую проблему ключевой, а Израиль, где сейчас у власти самое ультраконсервативное и ультранационалистическое правительство, не раз повторял, что ни на какие существенные уступки в этом вопросе не пойдет.

Прямые палестино-израильские мирные переговоры были остановлены еще в 2014 году, и даже оптимисты давно перестали верить в возможность мира между сторонами.

Эксперты гадают, как Байден устранит эту преграду. Или израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху придется искать новых, более договороспособных партнеров по коалиции, или Эр-Рияду — довольствоваться обещаниями, а не реальными уступками со стороны Израиля.

В 2002 году тогдашний саудовский король Абдалла предложил так называемую Арабскую мирную инициативу, где оговаривалось, что примирение с Израилем случится лишь при условии урегулирования конфликта с палестинцами по формуле двух государств для двух народов и ухода Израиля с оккупированных территорий и возвращения к границе 1967 года. Королевское начинание поддержала Лига арабских государств.

Это, правда, не помешало сразу нескольким арабским странам в 2020 и 2021 годах подписать с Израилем соглашения Авраама при посредничестве бывшего президента США Дональда Трампа без соблюдения Израилем прописанных в инициативе пунктов.

По словам экспертов, фактический правитель Саудовской Аравии, где находятся две главные исламские духовные святыни Медина и Мекка, не столь лоялен палестинцам, как его отец, нынешний король Саудовской Аравии Сальман, но и совсем пренебречь проблемой позволить себе не может.

Бен Сальман, или МБС, как его сокращенно называют на Западе, претендует на роль регионального лидера и покровителя исламского мира и не может не прислушиваться к настроениям в регионе.

Тем более что, по данным январского опроса Arab Center for Research and Policy Studies, 84% жителей арабских стран выступают против признания Израиля. В основном — из-за нерешенного палестино-израильского конфликта.

Другой недавний опрос — по заказу Вашингтонского института — показал, что сейчас гораздо меньше людей в странах Персидского залива поддерживают соглашения, заключенные при Трампе. В ОАЭ и Бахрейне лишь 27% и 20% называют их положительными для региона. Три года назад так думали 47% и 45% опрошенных соответственно.

На официальном уровне саудовские власти по-прежнему придерживаются Арабской инициативы — министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан во время недавнего заседания в ООН заявил, что палестинская проблема должна быть разрешена на основе принципа "два государства для двух народов".

Но, как говорят эксперты, Эр-Рияд может довольствоваться меньшим, если сможет убедить палестинцев умерить запросы.

И все же, как пишет саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям Азиз Алгашиян, "нужны ощутимые уступки, а не просто абстрактные жесты и обещания, как в соглашениях Авраама". Те соглашения палестинцы назвали предательством.

"Мы надеемся, что переговоры приведут к сделке, которая облегчит жизни палестинцев", — не вдаваясь в подробности, описал цель переговорного процесса бен Сальман.

Пока, как отмечает аналитик из Рамаллы Ибрагим Далалша, ни палестинские власти, ни ХАМАС не отвергли саму идею переговоров саудовцев о нормализации.

Нетаньяху словно в доказательство неготовности идти ни на какие крупные уступки палестинцам, говоря во время своего выступления в ООН о нормализации отношений с арабскими странами, продемонстрировал карту, где палестинские территории входят в состав Израиля.

В интервью арабоязычному сайту Elaph он сказал, что уступки палестинцам занимают в переговорном процессе гораздо меньше места, чем думают. Он назвал их галочкой, которую просто нужно проставить.

Кому это выгодно

США

Мегасделка стала бы весомым внешнеполитическим достижением для Джо Байдена, а также помогла бы ему получить на ближайших выборах поддержку со стороны влиятельных еврейских избирателей.

США в последние годы значительно меньше внимания уделяли Ближнему Востоку, за что американскую администрацию не раз критиковали ее партнеры в регионе.

Гарантии безопасности легли на плечи самих стран Ближнего Востока, они стали более активно диверсифицировать связи и искать новых партнеров, среди которых — Россия и Китай.

Именно это хочет сейчас изменить Байден: ослабить растущее влияние на регион и России, и — особенно — Китая, а заодно усилить давление на Иран, который американские власти считают одним из главных нарушителей спокойствия.

"Более сплоченный и мирный Ближний Восток — в интересах США. Они хотят тратить деньги и время на другое. В долгосрочной перспективе — на противодействие Китаю, а краткосрочно — на сдерживание России и поддержку Украины", — пишет Джонатан Паникофф, глава Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке в аналитическом центре Атлантического совета.

Но у Байдена мало времени — до начала президентской кампании остаются считанные месяцы, а значит, действовать надо быстро.

Как пишет Financial Times со ссылкой на вовлеченные в переговоры стороны, окно возможностей для заключения соглашения закроется в течение шести-девяти месяцев.

Саудовская Аравия

Еще не так давно Байден обвинял лично бен Сальмана в убийстве оппозиционного журналиста Хашогги и грозился сделать Саудовскую Аравию мировым изгоем. Все это в прошлом. Теперь наследный принц хочет очистить репутацию страны от обвинений в нарушений прав человека и сделать ее привлекательной для туристов и инвесторов.

Он придумал нацпроект "Видение 2030", предусматривающий социальные и экономические реформы — вплоть до снижения зависимости от нефти и развитие туризма и спорта. Эр-Рияд мечтает провести чемпионат мира по футболу и платит рекордные деньги, чтобы в стране играли лучшие футболисты мира.

"Саудовская Аравия хочет слыть главной региональной державой и новым жандармом на Ближнем Востоке", — говорил Би-би-си эксперт Вашингтонского института и доцент Лионского университета Лион-2 Фабрис Баланш.

И ради этого королевство готово действовать более прагматично без оглядки на традиционное деление на своих и чужих, врагов и союзников.

Напряженность и нестабильность в регионе мешают бен Сальману строить его Саудовскую Аравию будущего. Именно поэтому при посредничестве Китая весной Эр-Рияд договорился возобновить дипотношения с заклятым врагом Ираном, а чуть позже и с Сирией. Еще раньше Саудовская Аравия помирилась с Катаром.

Традиционный союзник США, Эр-Рияд поддерживает отношения и с Москвой. А в августе Саудовскую Аравию вместе с еще несколькими странами пригласили присоединиться к блоку БРИКС.

Сейчас маячит перспектива развивать торговые и оборонные отношения с Израилем.

Кроме того, МБС хочет в обмен на признание Израиля добиться от США серьезных гарантий безопасности, а также помощи в создании своей ядерной программы.

Израиль

Для Израиля сделка с Саудовской Аравией важна на символическом уровне. Израиль мог бы рассчитывать на то, что в дверь, открытую государством-хранителем мусульманских святынь, вошли бы и другие арабские страны, и арабо-израильский конфликт был бы навсегда забыт (палестинцы не в счет).

Сделка "позволит приблизить завершение арабо-израильского конфликта, добиться примирения между исламским миром и еврейским государством", — описал будущее Нетаньяху в недавнем разговоре с Байденом на полях Генассамблеи ООН.

Заодно израильский премьер надеется заработать политические очки в сложный для него период: на родине не стихают протесты из-за его судебной реформы, а его самого обвиняют коррупции.

Чего еще хочет бин Салман

По данным связанных с переговорным процессом дипломатов, бен Сальман добивается от США гарантий безопасности в стиле статьи 5 в уставе НАТО, по которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на всех его членов.

"Саудовская Аравия хочет быть уверена в том, что если на страну нападут, американцы ответят, а не как это произошло в 2019 и 2021 годах — иранские атаки на нефтяные объекты остались без ответа. Эр-Рияд хочет гарантий, что и страна, и режим получат поддержку американцев", — цитирует Le Monde специалистку по странам Персидского залива Фатиху Дази-Эни из парижского Института стратегических исследований в Военной школе.

Пока что выглядит маловероятным, что Байдену удастся убедить Конгресс согласиться на требования Саудовской Аравии. Для ратификации соглашения нужно две трети голосов палаты — 67 голосов, у демократов — 51. И даже если часть республиканцев проголосуют "за", нет уверенности, что и демократы будут готовы поддержать инициативу Байдена.

Саудовскую Аравию демократы в свое время резко критиковали за попрание прав человека и войну в Йемене.

Эксперты гадают, как тут выкрутится Байден.

Один вариант — обозначить Эр-Рияд "ведущим оборонным партнером" или "ведущим союзником вне блока НАТО".

Другой вариант — заключить с королевством стратегическое соглашение по безопасности, расширяющее двустороннее сотрудничество в области обороны и разведки. Такой договор на днях США заключили с Бахрейном. Соглашение направлено на сдерживание и нейтрализацию конфликтов на Ближнем Востоке и создание условий для более стабильного региона, но в договоре нет аналога статьи 5 НАТО.

Еще один вариант — подписать с королевством соглашение, похожее на договоренности между США и Японией и другими азиатскими странами, сообщает Reuters со ссылкой на лиц, вовлеченных в переговоры.

Кроме того, МБС просит разрешить ему обогащать уран на своей территории. В рамках программы мирного атома, уточняют в королевстве.

"Если Иран получит ядерное оружие, мы тоже должны его иметь", — заявил в интервью Fox бен Сальман, добавив, что надеется, что до этого не дойдет.

Перспектива ядерной гонки вооружений на Ближнем Востоке пугает как израильтян, так и американцев, и убедить их лишь в мирных намерениях саудовцев будет непросто.

На этот счет у Сальмана готов план "Б": Китайская национальная ядерная корпорация China National Nuclear Corporation предложила Эр-Рияду построить атомную электростанцию недалеко от границы с Катаром и ОАЭ. Как пишет New York Times, все это делается, чтобы надавить на США и заставить их поддержать саудовскую ядерную программу.

Дипломатия визитов

Пока же стороны активно наращивают связи. Саудовская делегация высокого уровня несколько дней назад приехала на оккупированный Западный берег впервые с тех пор, как Израиль захватил эту территорию у Иордании в войне 1967 года.

Спустя пару часов после этого в Эр-Рияд с первым в истории официальным визитом прибыл министр туризма Израиля Хаим Кац.

"Туризм — это мост между странами", — сказал Кац. Он — первый израильский министр, возглавивший официальную делегацию в Саудовской Аравии. До этого израильская делегация принимала участие в заседании ЮНЕСКО в Эр-Рияде, но это был не министерский уровень.

В Эр-Рияде ожидают в ближайшие дни и визита министра связи Шломо Караи.

Приободрить палестинцев приехал в Рамаллу и недавно назначенный Саудовской Аравией ее первый посол на Палестинских оккупированных территориях.

У Наифа Судейри статус посла-нерезидента, и он совмещает эту должность с должностью посла в Иордании.

Он вручил верительные грамоты Махмуду Аббасу и заверил палестинцев, что королевство работает над созданием палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вряд ли быстро

Среди сомневающихся в скором подписании мирного договора глава Института Ближнего Востока Пол Салем. "Саудовская Аравия и Израиль движутся к нормализации отношений. Маловероятно, что это произойдет в краткосрочной перспективе, но более вероятно, что это произойдет примерно в 2025 году", — пишет эксперт.

В противном случае американской администрации придется довольствоваться более скромным соглашением или попытаться сейчас заручиться хоть какими-то обещаниями сторон ради будущего договора.

"Это было бы невероятным внешнеполитическим достижением американской администрации, но главный вопрос — какую цену готов заплатить Байден", — цитирует Reuters Аарона Дэвида Миллера, бывшего ближневосточного переговорщика, а сейчас старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир.

США и ближневосточное урегулирование

Свой след в истории ближневосточного урегулирования оставили многие предшественники Байдена.

Джимми Картер усадил за стол переговоров в Кэмп-Дэвиде премьер-министра Израиля Менахема Бегина и президента Египта Анвара Садата, и тогда было подписано израильско-египетское мирное соглашение.

При посредничестве Билла Клинтона в Осло двусторонний меморандум, вошедший в историю как Норвежские соглашения (соглашения Осло), подписали министр иностранных дел Израиля Шимон Перес и палестинский политик Махмуд Аббас, а затем скрепили рукопожатием премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат.

В 2020 году Дональд Трамп провозгласил новую эру на Ближнем Востоке, пролоббировав подписание Соглашений Авраама между Израилем и ОАЭ, а затем Бахрейном и Суданом. Тогда к договоренностям не присоединилась Саудовская Аравия.

Теперь у Байдена появился шанс вписать свое имя в историю ближневосточной дипломатии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram