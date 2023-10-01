Эстония покупает у США оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, сообщает ERR со ссылкой на директора государственного Центра оборонных инвестиций Магнуса Саара.

Наряду с реактивными системами залпового огня HIMARS Эстония закупает в США и ракеты большой дальности ATACMS, от которых американские сухопутные войска вскоре откажутся — на смену им придут еще более дальнобойные. В Украину такие боеприпасы пока не поставляются, сообщает эстонский Delfi.

„Наш заказ, в частности, включает в себя боеприпасы М-57, которые являются новейшими, дальность их стрельбы составляет 300 километров“, — сказал Магнус Саар, директор Центра оборонных инвестиций страны.

Эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

Эстония и США подписали контракт на поставку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в декабре 2022 года. Тактические ракеты ATACMS являлись частью этой сделки. Вооружения должны быть поставлены в течение 2025 года.

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